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Cumhur ittifakı Mudanya’da bir araya geldi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde cumhur ittifakı adayları birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.

14 Şubat 2019 Perşembe 13:21
Cumhur ittifakı Mudanya’da bir araya geldi

Bursa’nın Mudanya ilçesinde cumhur ittifakı adayları birlik ve beraberlik yemeğinde bir araya geldi.


AK Parti Mudanya İlçe Başkanlığı’nın ev sahipliğindeki yemeğe İl Başkanvekili Mustafa Sayılgan, MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Ahmet Murat Ünal ile teşkilat üyeleri katıldı. Büyükşehir Belediyesi Mudanya İstasyonu Sosyal Tesisleri’ndeki yemekte konuşan İnci Söğütlü, kırmadan, kırılmadan, gücenmeden 31 Mart’ı zaferle karşılayacaklarını belirterek, cumhur ittifakının zaferle taçlandıracaklarını söyledi.


MHP Mudanya İlçe Başkanı Selçuk Yılmaz, mahallî seçimlerde zafere cumhur ittifakıyla ulaşılacağına işaret etti.


Yemekte söz alan Mudanya Belediye Başkan adayı Dr. Ahmet Murat Ünal ise, 31 Mart seçimlerinin Mudanya’da iyi ile kötünün mücadelesinin seçimi olduğunun altını çizdi. Mudanya’nın 346 kilometrelik sınırı içinde ötekileştirmelerin olduğunu öne süren Dr. Ünal, Mudanya’nın bir 5 yıl daha gerginliğe dayanma ihtimâlinin olmadığını belirterek, ilçede hakkın, adâletin, kardeşliğin hâkim olması için inandıkları yoldan zaferle çıkacaklarını kaydetti. Ünal, cumhur ittifakının bayrağını Mudanya Belediyesi’nin burçlarına dikeceklerini söyledi.

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Haber Tarihi: 14 Şubat 2019 Perşembe 13:21
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