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Cumhur İttifakı milli bekâmızın teminatıdır

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpelitoğlu, "Cumhur İttifakı milli bekâmızın teminatıdır" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

19 Ocak 2019 Cumartesi 13:06
Cumhur İttifakı milli bekâmızın teminatıdır

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanımız Sn. Recep Tayyip Erdoğan ile Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sn. Devlet Bahçeli’nin büyük fedakârlıklar ve özveriyle  oluşturdukları Cumhur ittifakı adeta, devletimizin ve milletimizin bekasının bir teminatı mesabesinde yapılmış bir kahramanlık mutabakatıdır dersek hiç de yanılmış olmayız. Çünkü bu ittifakta parti çıkarları değil bilakis vatan-millet ve Devlet çıkarları göz önünde tutularak, Devletimizin bekâsı göz önünde bulundurulmuştur.

AK Parti iktidarının 16 yılı aşkın bir süredir Millet desteği ile sürdürdüğü Ak hizmetler, devletimizin dünya devletleri arasında lâyık olduğu yere yükselmesi yanı sıra, milletimizin, dünya mazlumlarının, tüm İslam aleminin de heyecanla takip ettiği mukaddes bir uğraştır. (!) Bu mukaddes ittifakı bozmak, aralarına fitne sokup dağıtmak için dış düşmanlarımız ellerinden gelebilecek tüm imkânları Devletler arası münasebetler adı altında sürdürürlerken, zaman zaman da aba altından sopa gösterme riyakârlığından da vaz geçmiyorlar.

Dış dünyada bunlar olurken İçeride ise Sn. Bahçeli’nin deyimiyle zillet ittifakı da dış düşmanlara taş çıkartacak kadar azılı. Pervasızlar ve muhalefette herhangi bir ahlâki sınır da tanımıyorlar. Tüm amaç ve gayeleri adeta Batılı Devletlerin arzuladığı aciz ve muhtaç bir Türkiye’nin yeniden oluşması ve bunun için yatırımların derhal durdurulması. Hele hele silah sanayimizin kökten yok edilerek tekrar Batılı sömürgen devletlerin uydusu bir Türkiye’nin oluşturulması pek hoşlarına gidecek gibi(!). Tüm bunlar herhalde bunların gizli ajandalarıdır demeden edemiyor insan. Bunlar yalanlarla, iftiralarla milletimizi etkileyip, AK Parti’nin ve dolayısıyla Cumhur ittifakının oylarının düşmesini sağlamak ve özellikle Tayyip beyden kurtulmak istiyorlar. Tıpkı siyasi bir deha olan Sultan Abdülhamid Han’dan kurtulmak ve Osmanlı yurdunu parçalamak isteyen batılı devletlerin içimizdeki piyonları, Jöntürk denilen ve aslında Böntürk oldukları daha sonra ortaya çıkan İttihatçıların şer ittifakının yaptığı gibi.

AK Parti iktidarının milletimize yönelik Ak icraatlarını tekraren burada saymak istemiyorum her vicdan sahibi zaten bunları görüyor ve biliyor. Yeter ki bizdeki ana ve yavru muhalefet gibi baktığı halde gözleri göremeyen, duyduğu halde kulakları duyamayan, hissettikleri halde kâlpleriyle hissedemeyenlerden olmasınlar. AK Parti iktidarına kadar elimizdeki tüm silahların sayısını ve gücünü dost görüntülü düşmanlarımız biliyorlardı. Çünkü her şeyi binbir rica ile onlardan alıyorduk. Ne kadar kullanıldı, elde ne kadar kaldı, kaç tank var, kaç obüs var vs.  Şimdi öyle mi ? Fırat kalkanı, Carablus, Zeytindalı, el-Bab, Azez ve diğer harekatlarda kullandığımız mühimmatın haddi hesabı yok. Günlerce hem Mehmetciğin ve hem de Özgür Suriye ordusuna mensup kardeşlerimizin kullandığı mühimmat tüm zalimlerin gözlerini korkuttu.

Hadi zalimlerin korkusunu anladık da bu içimizdeki muhalefet dediklerimize ne oluyor? Onlar niye korkuyorlar bunu pek anlayamadık(!). Ordumuzun başarısı ve zaferi Devletimizin, milletimizin, mazlumların zaferi olduğuna göre bunlar niye çırpınıyorlar?  Fırat’a girilmesin, Carablus’a girilmesin, el Baba girilmesin, Zeytindalı harekâtı olmasın diye neden feryadı figan ederek hop oturup hop kalkıyorlar?  CHP sözcüsü TBMM’de: ‘’Biz muhalefetiz AK Parti ne kadar faydalı işler yapsa da biz mutlaka karşı çıkacağız” diyerek zihniyetlerini açıkladı. HDP zaten her şeye karşı. Millet olarak HDP denilen PKK hamisini anlıyoruz, CHP’yi de anlıyoruz. Peki, Bu Saadetlilere  ne oluyor onu anlayamadık.  CHP-HDP ve İp  birbirlerine tıpa tıp uygun. Peki, Saadetliler de bunlara uygun mu? Saadetli arkadaşlarımızın bunların arasında olması inanan insanları maalesef üzüyor. Çünkü bu arkadaşlarımızın bu ittifAK Partileriyle hiç bir benzerlikleri yok diye düşünüyorum.

Sözün burasında Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan’ın yapıcı eleştirilerine kulak vermemek mümkün mü; ‘’Yapılan faydalı hizmetlere teşekkür etmek her siyasetçinin vazifesidir. Eksikler varsa eksikliklerin yerine getirilmesi tamamlanması, yanlış varsa düzeltilmesi siyasetçinin vazifesidir. Kavgacı, çatışmacı olmak yerine müzakereci ve tavsiyeci olacağız. Suçlayıcı olmak yerine çözüm üretici olacağız. Kutuplaştırıcı ve ötekileştirici olmak yerine birleştirici olacağız.

İnsan sormadan edemiyor; Dünya mazlumlarının ve İslam aleminin hamisi Tayyip bey giderse (CHP, HDP ve İp hariç) size gün mü doğacak? CHP ve HDP ortaklığa katkınızdan dolayı size parsa mı verecek? Sultan Abdülhamid’e karşı can düşmanlarıyla birleşen şuursuz Müslümanlar koskocaman Osmanlı yurdu yıkıldıktan ve milyonlarca Osmanlı evladı katledilip evinden yurdundan vatanından sürüldükten sonra eyvah dediler amma, atı alan Üsküdar’ı çoktan geçmişti. Badel Harab-ül Basra… O halde şuurlu insanımız millet ittifakı denilen ve aslında zillete gözleri kapalı ve dört nala koşanların koalisyonuna oy vermeyecektir. Sn. Erdoğan’la, Sn. Bahçeli’nin birlikteliği hem şer ittifakının oyununu bozacak ve hem de bunlara açıktan destek veren Batılı Hıristiyan dünyasının hevesini kursaklarında bırakacaktır vesselâm.

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Haber Tarihi: 19 Ocak 2019 Cumartesi 13:06
  1. Ordu
  2. Balıkesir
  3. Nevzat Özpelitoğlu
  4. AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  5. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli
  6. Cumhur ittifakı
  7. AK Parti
  8. Jöntürk
  9. Osmanlı
  10. Sultan Abdülhamid Han
  11. AK Parti iktidarı
  12. Ak icraatlar
  13. Fırat kalkanı
  14. Carablus
  15. Zeytindalı
  16. el-Bab
  17. Azez
  18. CHP
  19. TBMM
  20. HDP
  21. PKK
  22. CHP-HDP
  23. Yeniden Refah Partisi genel Başkanı Fatih Erbakan
  24. Sultan Abdülhamid
  25. Badel Harab-ül Basra

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