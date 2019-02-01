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"Cumhur İttifakı milletimizin bize verdiği emanettir"

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan: - "Cumhur İttifakı milletimizin bize verdiği emanettir. Biz de bu emaneti başımızın üstünde taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz"- "Bu milletin vicdanda karşılık bulmayan hiçbir hareket, bu milletin vicdanında karşılık bulmayan hiçbir yürüyüş, hiçbir siyasi parti, hiçbir birliktelik, hiçbir ittifak asla ve asla başarılı olamaz, bu mümkün değil"

01 Şubat 2019 Cuma 12:43
"Cumhur İttifakı milletimizin bize verdiği emanettir"

SAMSUN (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, "Cumhur İttifakı milletimizin bize verdiği emanettir. Biz de bu emaneti başımızın üstünde taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz." dedi.

Karaaslan, partisinin Havza İlçe Başkanlığınca bir kafede düzenlediği toplantıda, Türkiye'nin 31 Mart'ta sadece belediye başkanlarını seçmeyeceğini belirterek, Türkiye'nin önüne çıkması muhtemel tehdit ve sorunlarla mücadele ettiğini vurguladı.

"Bu süreçte bu tehdit ve sorunlarla birlikte mücadele edebilme, birlikte üstesinden gelebilme, birliğimizden aldığımız güçle beraber Türkiyeyi daha ileriye götürebilme adına çıktığımız yürüşün adı bu aslında." diyen Karaaslan, şöyle devam etti:

"Cumhur İttifakı milletimizin bize verdiği emanettir. Biz de bu emaneti başımızın üstünde taşıyoruz ve taşımaya devam edeceğiz. Çünkü 15 Temmuz bize gösterdi ki hiç beklemediğimiz, hiç ummadığımız anda hainler ortaya çıkabiliyorlar. 15 Temmuz bize millet olmanın, bir arada olmanın, kardeş olmanın, birbirimizden güç almanın bu vatan için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir."

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin örnek bir duruş sergilediklerine işaret eden Karaaslan, "Allah onlardan razı olsun. Önümüzdeki süreçte de inşallah bu duruştan aldığımız güçle Türkiye'nin dört bir yanındaki yürüyüşümüz güçlenerek devam edecek." diye konuştu.

Karşı tarafta neler olduğuna da bakılması gerektiğini vurgulayan Karaaslan, "Biz ne diyoruz: 'Milletimizin bize emaneti' diyoruz. Milletimizin önünde çok şeffaf, çok asil ve çok inandığımız bir duruş sergiliyoruz. Tıpkı siyasi hayatımıza başladığımız günden bugüne kadar olduğu gibi ama baktığımız zaman, diğer tarafta zillet ittifakı ne yapıyor, yine kapalı kapılar arkasında yine bir kısmını açıkladıkları, bir kısmını da açıklamadıkları birtakım iş birlikleriyle işi belli kıvama getirmeye çalışıyor açıkçası." değerlendirmesinde bulundu.

Karaaslan, "Bu milletin vicdanında karşılık bulmayan hiçbir hareket, bu milletin vicdanında karşılık bulmayan hiçbir yürüyüş, hiçbir siyasi parti, hiçbir birliktelik, hiçbir ittifak asla ve asla başarılı olamaz, bu mümkün değil. Önce milletin vicdanında karşılık bulacak. Milletin vicdanında karşılık bulacağına inanmadıkları birliktelikleri millet ile paylaşamamak, asıl işin sakıncalı tarafı da budur diye düşünüyorum. O yüzden 'buz dağının görünün yüzü' derler ya, buz dağının bir görünen yüzü var, bir de görünmeyen yüzü var ki 31 Mart'a kadar görülmeyen yüzünün de görünür olacağına ben inanıyorum. Bunu hep birlikte göreceğiz. Nasıl iş birliği olduğunu, bu iş birliğinin 'Türkiye kaybederse kaybetsin, yeter ki AK Parti gitsin, yeter ki Recep Tayyip Erdoğan gitsin, yeter ki bu yürüyüş dursun, yeter ki bu ittifak zedelensin' diye bakanların, yani bu ülkeye duydukları sevda yerine menfaatlerini ön plana alanların 31 Mart'ta nasıl hezimete uğradıklarını hep birlikte göreceğiz." diye konuştu.

Karaaslan, partisinin Havza İlçe Başkanlığını ziyaretinin ardından kadınlarla bir araya geldi.


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Haber Tarihi: 01 Şubat 2019 Cuma 12:43
  1. Ak Parti
  2. Ak Parti Genel Başkan Yardımcısı
  3. Çiğdem Karaaslan
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