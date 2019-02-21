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Cumhur İttifakı Manisa mitingi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli: - "Tarım Kredi Kooperatiflerinde TARSİM sigortası yaparsanız bunu da hasat zamanı ödeyeceksiniz, hayırlı uğurlu olsun"

21 Şubat 2019 Perşembe 18:33
Cumhur İttifakı Manisa mitingi

MANİSA (AA) - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Tarım Sigortaları Havuzu (TARSİM) kapsamında sigortasını yaptıran vatandaşların borçlarını hasat zamanında ödeyeceğini bildirdi.

Cumhur İttifakı'nın Manisa Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlediği mitingde konuşan Pakdemirli, şehzadeler şehri, üzümün ve zeytinin başkenti Manisa'da bulunmaktan mutlu olduğunu belirtti.

Pakdemirli, Manisa'nın, Türkiye'nin paha biçilemez bir cevheri, toprağının altının elmas, üstünün zümrüt ve stratejik bir kenti olduğunu vurgulayarak, üzümde, zeytinde, susamda ve tavuk üretiminde Türkiye'de önde geldiğini kaydetti.

Türkiye'deki seraları en az iki katına çıkarmak için eylem planını açıkladıklarını anımsatan Pakdemirli, "Alaşehir'de tarıma dayalı iktisat organize sanayi bölgesini, jeotermal ısıtmalı serayı kuruyoruz. 1,8 milyon metrekare alanda jeotermal ısıtma sistemiyle çalışacak tesisimiz inşallah bin 500 kişiye istihdam sağlayacak Manisa'mıza hayırlı olsun." diye konuştu.

Pakdemirli, Manisa'da 1 Ocak-20 Şubat tarihlerinde sel ve su baskını nedeniyle zarar gören 40 bin dekar arazi ile telef olan 8 bin 900 hayvanın sahiplerine, destek mahiyetinde bir ödeme yapmayı planladıklarını aktardı.

Tarım sigortasının önemine değinen Pakdemirli, "Felaketlerle ilgili TARSİM sigortalarını yaptırmanın önemini biliyorsunuz. Sigortayı yapanlar sabah felaket olduğunda rahat kalkıyorlar. Ama bazen cebimizde para olmuyor değil mi, Tarım Kredi Kooperatiflerinde TARSİM sigortası yaparsanız, bunu da hasat zamanı ödeyeceksiniz, hayırlı uğurlu olsun." dedi.

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Haber Tarihi: 21 Şubat 2019 Perşembe 18:33
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