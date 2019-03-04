Cumhur İttifakı Mamak’ta konser verdi

Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen konser Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşti. Konsere Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse katıldı.

Mamak Belediyesi Spor Salonu’nda gerçekleşen konsere Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Başdanışmanı Eyüp Yıldız, Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki, MHP Ankara Milletvekili Yaşar Yıldırım, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Ali İhsan Arslan, MHP İl Başkanı Turgay Baştuğ, AK Parti Mamak Belediye Başkan adayı Murat Köse, Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, AK Parti Mamak İlçe Başkanı Mehmet Ali Demir, sanatçı Mustafa Yıldızdoğan ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Programın açılış konuşmasını gerçekleştiren Milliyetçi Hareket Partisi Mamak İlçe Başkanı Mustafa Esen, Cumhur İttifakı’nın bin yıllık kardeşliğin teminatı olduğunu söyleyerek, “Vereceğiniz her oy, şer odaklarına birer cevap olacaktır. 15 Temmuz sürecinde dik duruşu ile milletimizin gönlünde taht kuran bilge liderimize desteklerinizi bekliyoruz” dedi.

İlk Kültür Merkezi’ne Türkeş’in adı verilecek

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan programda konuşan Özhaseki, Ankaralı tüm vatandaşlardan 31 Mart’ta destek istedi. Göreve geldikleri takdirde yapacakları çalışmalara devlete ve millete hizmet eden devlet büyüklerinin adını vereceklerini vurgulayan Özhaseki, yapacakları kültür merkezinin ilkine Başbuğ Alparslan Türkeş’in adını vereceklerini söyledi.

Özhaseki, “Bismillah diyerek başladık. Biz sizlere hizmet edeceğiz. Belediyeleri birlikte yöneteceğiz. Bundan sonra yapacağımız kültür merkezlerine, parklara, tesislere devlete millete hizmet eden büyüklerimizin adını vereceğiz. İlk yapacağımız kültür merkezinin adı Başbuğ Alparslan Türkeş olacak. Cumhur ittifakı adayı olarak sizlerden bir söz almak istiyorum. Sizler sözünün eri yiğit insanlarsınız. 31 Mart akşamına kadar konu komşuya, eşe dosta söyleyerek, sandıkları patlatmaya var mıyız. İnşallah bundan sonra da hizmet etmeye biz varız” dedi.

"Hizmet etmek için sabırsızız"

Cumhur İttifakı Mamak Belediye Başkan adayı Köse de "İlçemizde siz değerli kardeşlerimize hizmet etmek için sabırsızlanıyoruz. Mamak’ı adım adım, sokak sokak dolaştık. Hemen hemen her vatandaşımıza ulaşmaya çalıştık. Mamak için hizmete talibiz, hem Büyükşehir hem de Mamak için desteklerinizi bekliyoruz. 15 Temmuz’dan itibaren milletin bekası için desteği ile birlikte kararlılığını da gösteren Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’ye teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Konuşmaların ardından sanatçı Mustafa Yıldızdoğan seslendirdiği şarkılarla vatandaşları coşturdu.