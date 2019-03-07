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Cumhur İttifakı Köşk’te gövde gösterisi yaptı

Ak Parti’nin kalesi Köşk ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Nuri Güler’in seçim ofisi açılışı mitinge dönüştü.

07 Mart 2019 Perşembe 14:23
Cumhur İttifakı Köşk’te gövde gösterisi yaptı

Ak Parti’nin kalesi Köşk ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Nuri Güler’in seçim ofisi açılışı mitinge dönüştü. Cadde ve sokakların kalabalık nedeniyle kapandığı seçim ofisi açılışında Köşk Belediye Başkanı Nuri Güler ve Aydın Büyükşehir Belediye başkan Adayı Mustafa Savaş projelerini açıkladı.


Köşk Çarşı Mahallesi’nde gerçekleştirilen Cumhur İttifakı Seçim Bürosu açılışına, Kültür Turizm eski Bakanı Atilla Koç, AK Parti İl Başkanı Ömer Özmen, MHP İl Başkanı Burak Pehlivan, Cumhur İttifakı Aydın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mustafa Savaş, Köşk Beleidye başkanı Rıfat Kadri Kılınç, Milletvekili Rıza Posacı, parti yöneticileri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Açılışın gerçekleştirileceği cadde ve sokaklar kalabalık nedeniyle trafiğe kapanırken,açılış adeta mitinge dönüştü.


Toplanan kalabalığa hitap eden AK parti İl Başkanı Ömer Özmen, AK Parti’nin kalesi durumundaki Köşk’ün şampiyonluğunu koruyacağına inandığını belirtti.


Konuşmasında, neden Cumhur ittifakının desteklenmesi gerektiğini alandaki topluluğa anlatan MHP Aydın İl Başkanı Burak Pehlivan’ın anlamlı konuşması hem Akkurtlar hem de Bozkurtlar tarafından alkış ve sloganlarla sık sık kesildi. Hem duygusal hem de heyecanlı bir konuşma yapan Pehlivan, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Dr. Devlet Bahçeli’nin oluşturduğu Cumhur ittifakının ülkenin bekası için oluşturulmuş bir ittifak olduğunu belirtti. Millet ittifakından, ‘zillet ittifakı’ diye söz eden Başkan Pehlivan, gerçeği görüp aralarına dönmek isteyenlere de kapılarının açık olduğunu belirterek 31 Mart’ın öneminden söz etti.


Nuri Güler, Rıfat Kadri Kılınç, Rıza Posacı, Mustafa Savaş ve Atilla Koç’un da konuşma yaptığı etkinlikte Cumhur ittifakı Köşk seçim ofisinin açılışı dualarla yapıldı.

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Haber Tarihi: 07 Mart 2019 Perşembe 14:23
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