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Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerine damgayı vurdu

24 Haziran seçimlerinin sonuçları detaylı olarak incelendiğinde dikkat çeken sürprizler ve istatistikler ortaya çıkıyor. Bu sürprizlerin en büyüğünü ise 'Cumhur İttifakı'nda yer alan MHP yaptı.

28 Haziran 2018 Perşembe 13:59
Cumhur ittifakı 24 Haziran seçimlerine damgayı vurdu

Türkiye için yeni sistemi başlatacak olan 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı ve 27. dönem milletvekili seçimleri sonuçlandı. Partilerin ilk kez ittifak olarak girdiği seçimlerin en dikkat çeken sonuçlarından birisi ise Doğu ve G.Doğu Anadolu seçimleri oldu.

CUMHUR İTTİFAKI KİMSENİN BEKLEMEDİĞİNİ YAPTI

24 Haziran seçimlerine giderken AK Parti ve MHP'nin kurduğu Cumhur ittifakı için Doğu ve G.Doğu Anadolu'da MHP'den dolayı oyları düşer yorumları yapılıyordu. Seçim sonuçlarına detaylı bakıldığında ise çoğu kişi tarafından İyi Parti'nin kurulmasıyla beraber baraj altı kalacağı iddia edilen MHP'nin Doğu ve G.Doğu Anadolu'da oylarını arttır ve AK Parti'de oylarını korumayı başardı.

MHP BÜYÜK SÜRPRİZ YAPTI
Harran’da yüzde 48.8 oy alan MHP oylarını Hakkâri, Şırnak ve Tunceli’de yüzde 2-3’lük bir oranda yükseltti. Çukurca’da yüzde 11.3 oy alan MHP bu ilçede 3. parti olarak büyük bir şaşkınlık yarattı. Şanlıurfa’nın Harran İlçesi’nde yüzde 48.8’lik oy oranıyla birinci çıkan MHP, Tunceli’nin Pertek İlçesi’nde ise yüzde 8.5 oy almayı başardı. MHP, Şırnak’ta oy oranını yüzde 1.4’ten yüzde 4 çıkardı.

Ege ve Akdeniz’de oy kaybı yaşayan parti, buna karşın Hakkâri’de oylarını yüzde 2.3, Şanlıurfa’da 6.6, Bingöl’de 4.1, Tunceli’de 3.1, Van’da yüzde 2, Şırnak’ta 2.8, Adıyaman’da 6.2, Iğdır’da da yüzde 11.2 artırmayı başardı. Şırnak Uludere’de bir önceki seçimde yüzde 1.6 oy alan MHP’nin 24 Haziran’daki oyları neredeyse 3’e katlanarak yüzde 4.4’e ulaştı. Beytüşşebab’ta 2015 yılında yüzde 2 olan MHP oyları son seçimde 3.5 kat artarak yüzde 7.9 gibi beklenmedik bir orana ulaştı. Çemişgezek ilçesinde ise bir önceki seçim yüzde 5.6 oy alan MHP, 24 Haziran’da oyların yüzde 11.6’sını topladı. Nazimiye ilçesinde, geçmiş dönemde 1.3 oy alan MHP oyları 6 kat artarak yüzde 7’ye çıktı. Hozat’ta ise 2.3’lük oran 4.9 seviyesine ulaştı. Ağrı Taşlıçay’da yüzde 2.7 olan MHP oyları geçtiğimiz Pazar günü yüzde 6.1’e çıktı. Tutak’ta bir önceki seçim yüzde 3.2 oy toplayan MHP, son seçimde oyların 5.9’unu almayı başardı.

HDP'NİN OYLARI DOĞU'DA DÜŞTÜ

Barajı geçip geçemeyeceği tartışılan HDP'nin yardımına CHP'lilerin koşmasıyla, oyların doğuda düşmesine rağmen HDP barajı geçmeyi başardı.

Haber Tarihi: 28 Haziran 2018 Perşembe 13:59
  1. Iğdır
  2. Şırnak
  3. Van
  4. Şanlıurfa
  5. Tunceli
  6. Bingöl
  7. Ağrı
  8. Adıyaman
  9. AK PARTİ
  10. MHP
  11. seçim
  12. cumhur ittifakı
  13. 24 Haziran

YORUM YAZ

  • yazıYORUMyazıYORUM13 sa önce
    Arkadaş doğuda çalışan devlet memurları belli ki MHP ye oy vermiş.
  • Adige_5454Adige_545414 sa önce
    MHP ye saygım sonsuz. Ama bu oylar memur, polis ve asker oyları. Fetocu hainler eksilince otomatik olarak MHP yükseldi bu sadece doğuda. Ben sakaryaliyim benim sülalemde de bile akparti li olup reise ve MHP ye vereceğini söyleyen var.
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