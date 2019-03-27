Cumhur İttifakı Kars’ta gençlerle buluştu

Cumhur İttifakı’nın düzenlendiği ‘Gençlerle Buluşma’ programı yoğun ilgi gördü. Salonu dolduran binlerce genç, ellerinde Türk bayraklarıyla ‘Cumhur İttifakı’ Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’e destek verdi.

AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Prof. Dr. Yunus Kılıç, MHP Kars İl Başkanı Tolga Adıgüzel ve AK Parti İl Başkanı Adem Çalkın, Cumhur İttifakı Kars Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik, partililer ve gençlerin katıldığı program Saygı Duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Turizm Müdürlüğü Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programda konuşan AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, Kars’ın yakaladığı rüzgarın, Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’i 1 Nisan’da Belediye Başkanı olmasıyla devam edeceğini belirtti.

“Kars bin yıldır, bu coğrafyada Ebu-l Hasan Harakani Hazretlerinden başlamak üzere Serhat şehri, Sınır Şehri olmuş. Hep ülkenin bekası için şehadet şerbeti içmiş. Bugün de içmeye hazırdır” diyen AK Parti Kars Milletvekili Ahmet Arslan, “Bunun ıspatını her platformda gördük. Ama mesele o değil. Mesele kaderine terk edilmiş, satılık şehir Kars’tan marka şehir Kars’a geldi. Satılık şehir Kars’tan her gün televizyonlarda haber olan Kars’a geldi. Kars eskiden nasıl haber oluyordu. ‘Satılık Şehir’ diye haber oluyordu. İnsanları bu şehri terk etti diye haber oluyordu. Okullarında öğretmen yok diye haber oluyordu. Şehirde ‘hastane yok’ diye haber oluyordu. Şehirde ‘ambulans yok’ diye haber oluyordu. Şehirde ‘hava limanı yok’, bölünmüş yol yok’ diye haber oluyordu. Allah’a şükür onun yerine artık Kars marka şehir diye haber oluyor. Yapılanlarla haber oluyor. Yaptıklarımızla haber oluyor. Yapılacaklarla haber oluyor. Kars bir rüzgar yakalamıştır. İste bu rüzgarı yakalayan Kars’ın daha ileri noktalara gitmesi için Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile birlikte hükümetle birlikte, milletvekilleriyle birlikte bu şehirin kalkınmasını, gelişmesini , büyümesini düşünenlerle birlikte yol yürümesi lazım onunda adresi belli, onun için Çetin Nazik’in yanında olmanız lazım. Onun için Cumhur İttifakı’nın yanında olmanız lazım diyorum” dedi.

“KARS’A 12 MİLYAR LİRALIK YATIRIM YAPILDI”

Kars’ta 17 yılda 12 milyarlık yatırım yapıldığını ifade eden Milletvekili Ahmet Arslan, “17 yılda Kars’a harcadığımız para 12 milyar, eski para ile 12 katrilyon dile kolay 12 katrilyon para yatırılmış. Birçok büyük şehirde hava limanı yokken, Kars’ın bir hava limanı var o da yetmez, ikinci bir pisti yapıldı. Uçaklarımız şimdi inerken, bir pisten iniyor, obür pisten dönüyor. Bu Kars’ın yakaladığı rüzgardır. Kars’ta 327 yataklı, üstelik nitelikli yataklı bir hastane yaptığımız halde, üniversitede 207 yataklı bir hastane yaptığımız halde, 500 yataklı Şehir Hastanesi yapacağız diyoruz. İşte bu Kars’ın yakaladığı rüzgardır. Kars’ın eskiden sadece şehrin giriş ve çıkışında bölünmüş yollar varken, şimdi başka illere bölünmüş yollarla bağlanıyor, yetmiyor ilçelerine bölünmüş yollarla bağlanıyor. Kars bu rüzgarı yakalamıştır. Ve bu da yetmez Bakü-Tiflis-Kars ile bir dünya projesi kazanmıştır Kars, şimdi Lojistik Merkezi yapıyoruz. Ve inşallah bu sene bitirme hevesimiz var. Bunlarda Kars’ın yakaladığım rüzgarlardır” diye konuştu.

Kars Kültür ve Turizm Müdürlüğü Konferans Salonunda gerçekleştirilen programda birlik ve beraberlik mesajları verildi. Programa katılan binlerce Karslı Cumhur İttifakı Belediye Başkan Adayı Çetin Nazik’e alkışlarla destek verdi. Salonu dolduran binlerce kişi ellerindeki bayraklarla katılımcılara sevgi gösterisinde bulundu.