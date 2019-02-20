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Cumhur ittifakı kapsamında geri çekilen Arslanhan:

Yalova’nın cumhur ittifakı kapsamına alınması üzerine genel merkez tarafından adaylıktan çekilen MHP Yalova Belediye Başkan adayı Murat Arslanhan basın toplantısı düzenledi.

20 Şubat 2019 Çarşamba 14:19
Cumhur ittifakı kapsamında geri çekilen Arslanhan:

Yalova’nın cumhur ittifakı kapsamına alınması üzerine genel merkez tarafından adaylıktan çekilen MHP Yalova Belediye Başkan adayı Murat Arslanhan basın toplantısı düzenledi. Arslanhan, “Bu bir son değil başlangıç” dedi.


AK Parti ve MHP genel merkezilerinin yaptığı görüşmeler neticesinde Yalova’da AK Parti adayı ile yola devam kararı alınmış ve MHP adayını çekerek AK Parti adayına destek vereceklerini duyurmuştu. Bu gelişme sonrasında bir basın toplantısı düzenleyen MHP Yalova İl Başkanı Necati Vural ve başkan adayı Murat Arslanhan, kararı ve bundan sonraki süreci değerlendirdiler. Vural, “Genel Merkezimizin kararı ile Yalova adayımızın çekilmesi kararı alındı. Biz genel merkezimizin kararına uyarız. Biz Cumhur İttifakının bir tarafıyız. O nedenle bu saatten sonra ittifakın ortak adayının seçimi kazanması için elimizden gelen ne varsa yaparız. Bize adayımız Murat Arslanhan için belediye başkan yardımcılığı sözü de verildi. Bu kapsamda ittifak adayının seçim çalışmalarına da destek verecek ve katılacağız. Sadece İl Genel Meclisi adaylarımızı MHP olarak çıkartacağımızdan bu alandaki seçim çalışmamızı kendimiz sürdüreceğiz” dedi.


“Yalova sevdamızdan vazgeçmedik”


İl Başkanı Necati Vural’ın ardından konuşan MHP Yalova Belediye Başkan adayı Murat Arslanhan ise sözlerine parti teşkilatına teşekkür ederek başladı. Arslanhan konuşmasında, “Öncelikle Yalova’da yaşayan tüm vatandaşlarımıza sevgi ve şükranlarımızı sunuyorum. Bu süreçte yaptığım seçim çalışmalarım esnasında bana çok ilgi gösterdiler ve destek verdiler. İl teşkilatımıza, kadın kollarımıza, gençlik kollarımıza, ülkü ocaklarımıza bu süreçte bana desteğini esirgemeyen, kar, yağmur çamur demeden benimle bu çalışmalara katılan herkese de teşekkürlerimi sunuyorum. Ben Yalova’da yaşayan herkesin gönlüne girdiğimize inanıyorum. Kararlı ve istikrarlı bir şekilde yolumuza devam ediyorduk. Ama genel merkezlerimizin kararı ile cumhur ittifakı içerisine Yalova’da dahil edildi. Yalova’da AK Parti adayının desteklenmesine karar verildi. Bu bizim için bir son değil başlangıçtır. Yalova’ya hizmet adına bugüne kadar birçok şey yaptık. Bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. Yalova bugüne kadar hizmet anlamında çok şey görmedi. Bundan sonra görmesi için biz elimizden gelen her şeyi yapacağız. Yalova siyasetini yakından takip ediyoruz. Bundan sonra daha da fazla takip edeceğiz. Çünkü milletimiz bize misyon yükledi. Milletimiz bizden hizmet bekliyor. Yalova’nın güveneceği, inanacağı insanlara ihtiyacı var. Biz bu güveni kazandık, boşa çıkartmayacağız. Ülkümüzden de Yalova sevdamızdan da vaz geçmeyeceğiz. Biz geri çekildik diye Yalova’ya hizmetten vaz geçecek bir yapıya ve ruha sahip değiliz. Yalova’mız için elimizi taşın altına her zaman koyacağız. Kazanan Yalova olsun, kazanan milletimiz olsun” sözlerine yer verdi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 14:19
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