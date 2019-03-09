"Cumhur İttifakı kalplerimizde sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır"

BURSA (AA) - Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Bir ecdat düşünün 'haklıysan mücadeleden korkma' diye haykıran, bir ülke düşünün tarihi şanlı zaferlerle dolu, bir millet düşünün mesele milli olunca dünyayı karşısına alan, işte Cumhur İttifakı kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır." dedi.

Bursa merkez Osmangazi ilçesi Yunuseli Mahallesi'ndeki Alparslan Türkeş Bulvarı'nın açılış töreninde konuşan Oktay, kültür merkezleriyle, spor ve sosyal imkanlarıyla komşuluk ilişkilerini canlı tutan yatay şehircilik anlayışının "kırmızı çizgileri" olduğunu söyledi.

Hedefleri doğrultusunda, 31 Mart'tan sonra yatay mimariyi Bursa'ya hakim kılacaklarını ve bu kenti çok daha fazla yeşille buluşturacaklarını belirten Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği hedefler doğrultusunda, sadece Bursa'ya değil çevre illere de hitap edecek şekilde inşallah Millet Bahçelerini geliştiriyoruz. Bunların yanı sıra 1355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanesine inşallah haziranda kavuşuyoruz, gözünüz aydın olsun. Bursa'nın hızına hız katmaya devam ediyoruz.İstanbul-Bursa arasını 1 saate düşürecek otoyolun tamamı bu yıl içinde tamamlanacak. Aynı şekilde Ankara-İstanbul Yüksek Hızlı Tren hattına bağlanacak Bursa-Bilecik hızlı tren projesinin yapımı süratle devam ediyor.Bunların hepsini sizin beklentileriniz doğrultusunda, sizlerin desteğiyle yapıyoruz. Bizim Bursamıza her bir icraatımızda sizlerin imzası var, bu çorbada sizin de tuzunuz var. 31 Mart'ta da istikrar sürsün, Bursa büyüsün diyeceğiz inşallah. Bursalının trafik sorununa kesin çözümler sunarak, bu soruna da yine bir an önce çözüm bulmak hepimizin ortak amacı.Bursaray seferlerinin artmasını istiyorsunuz, bu talebinizi biliyoruz. Bursaray seferlerinin sıklıklarını artırıyoruz."

Oktay, Bursa'ya kazandıracakları 59 akıllı kavşak uygulaması, katlı mekanik otoparklar, 37 "park et devam et" istasyonu, yenilenmiş taksi durakları ve 235 kilometre uzunluğundaki bisiklet yolu gibi yatırımlarla trafiğe çözüm olacaklarını vurguladı.

- "Bursa turizmde de hak ettiği değeri görecek"

Bursa'nın daha hızlı ve güçlü kalkınması için projeleri olduğunu ifade eden Oktay, Bursa'ya verdikleri sözleri tutacaklarını dile getirdi.

Sanayi alanında da Bursa'ya yatırımlar yapıldığını anlatan Oktay, şunları aktardı:

"Bursa'da teknoloji sanayi bölgesi TEKNOSAB'ı kuruyoruz. Böylece Bursa'da bilim, teknoloji ve sanayinin el ele vererek çalışacağı bir altyapı oluşturuyoruz. Tarıma dayalı İhtisas Organize Sanayi Bölgelerini, yine bu kültürü de Bursa'da hayata geçiriyoruz. Besi Organize Sanayi Bölgesi ve Sera Organize Sanayi Bölgesi, bunları da yine Bursamızda kuruyoruz. Bunlarla birlikte Bursa, bu iki alanda da Türkiye'ye model olacak. Zeytinciliği markalaştırmak...Onun için de gerekli çalışmaları yapıyoruz. Zeytinciliğin markalaşması, Bursa'nın markalaşmasıdır. Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kültür yönünden zengin Bursamızın, 2023 hedeflerimizde 70 milyar dolar olarak belirlediğimiz turizmde de turizm gelir hedefimizde de haklı gururuyla yerini alacağını biliyoruz. Uludağ'ı, hem Bursamız hem ülkemiz için daha verimli değerlendirmek amacıyla Uludağ Alan Yönetim Başkanlığı kuruyoruz. Böylece Uludağ, 12 ay boyunca turizme hizmet verecek.Bunun yanı sıra Mudanya Güzelyalı ve Kumyaka marinaları ile yat turizmi de canlanıyor olacak. Ayrıca Dağyenice'yi yakın zamanda yatırımcısıyla buluşturacak, değerlendireceğiz.Yine dağ bölgesinde ekoturizmle ilgili önemli yatırımlarımızla, Bursa turizmde de hak ettiği değeri görecek."

- "Cumhur İttifakı milli bir ittifaktır"

Bursa'da hizmet belediyeciliğine devam edileceğini söyleyen Oktay, bir yandan yerel seçimlere hazırlanırken, diğer yandan da Türkiye'nin beka meselesi olarak gördükleri konuları yakından takip ettiklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, terörle mücadeleyi etkin bir şekilde sürdürdüklerini anlatarak, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Hain terör örgütlerinin oyunlarını bozuyoruz, bozmaya da devam edeceğiz. İster ülkenin sınırları içinde zaten nefes aldırmıyoruz, isterse sınırların ötesine kaçsınlar, nereye kaçarsa kaçsınlar nefes aldırmayacağız, onlara rahat vermeyeceğiz, dünyanın neresine giderlerse gitsinler, arkalarında kim olursa olsun meydan okuduk, meydan okumaya da devam edeceğiz, Türkiye'ye rahat vermeyene rahat vermeyeceğiz. PKK'sından FETÖ'süne bu dünyayı onlara dünyayı dar ettik, dar etmeye devam edeceğiz. Ekonomik manipülasyonlara ve saldırılara karşı da dimdik ayakta durduk hep birlikte, lideriyle, milletiyle. Çok daha güçlenerek geleceğe yürüyoruz.İhracatta şahlanışımızı sürdürüyor, iş insanlarımızı her alanda destekliyoruz. Ekonomide olduğu gibi diplomaside de sağlam durmamız gerektiğini gayet iyi biliyoruz.Ülkemizin menfaatlerini dış politikamızdaki dik duruşumuzla koruyor her geçen gün daha da güçleniyoruz."

Cumhur İttifakı'nın önemli olduğuna değinen Oktay, şöyle konuştu:

"İşte bunun için 31 Mart seçimleri önemli.İşte bunun için Bursa'nın Cumhur İttifakı'na sahip çıkması çok önemlidir.Kardeşlerim, bir ecdat düşünün 'haklıysan mücadeleden korkma' diye haykıran, bir ülke düşünün tarihi şanlı zaferlerle dolu, bir millet düşünün mesele milli olunca dünyayı karşısına alan, işte Cumhur İttifakı kalplerimizde böyle bir temel üzerine sağduyu ile kurulmuş milli bir ittifaktır. Açılışını yapacağımız bulvara Milliyetçi Hareket Partisinin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in isminin verilmiş olması, Cumhur İttifakı'nın Bursa'da güzel bir tezahürüdür.Bu vesileyle, son nefesine kadar Türk milletine hizmet eden Alparslan Türkeş'i rahmetle yad ediyorum."

Oktay, konuşmasının ardından protokol üyeleriyle bulvarın açılışını gerçekleştirdi.

(Bitti)