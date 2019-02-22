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Cumhur ittifakı kahvaltıda buluştu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, cumhur ittifakı belediye meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.

22 Şubat 2019 Cuma 12:56
Cumhur ittifakı kahvaltıda buluştu

Bursa’nın Karacabey ilçesinde, cumhur ittifakı belediye meclis üyesi adayları, kahvaltıda bir araya gelerek, birlik ve beraberlik mesajları verdiler.


Karacabey Belediye Başkanı ve Adayı Ali Özkan’ın da hazır bulunduğu kahvaltıya AK Parti İlçe Başkanı Ertem İşcan, MHP İlçe Başkanı Mümin Koçan ve cumhur ittifakı belediye meclis üyesi adayları katıldı.Kahvaltıda konuşan Ertem İşcan, kırmadan, kırılmadan, gücenmeden cumhur ittifakını zaferle taçlandıracaklarını söyledi.


Mümin Koçan da, hep beraber dava için birlik ve beraberlik içerisinde yola çıktıklarını ve mahallî seçimlerde zafere cumhur ittifakıyla ulaşacaklarını belirtti.


“Bir olacağız, iri olacağız ve diri olacağız” diyen Ali Özkan, meclis üyesi adayları ile bir araya gelerek seçim çalışmalarını başlattıklarını söyledi. Özkan, “Cumhur ittifakının adayları olarak bir yola çıktık. Allah yolumuzu hayırlı eylesin. Karacabey AK Parti ve MHP teşkilatları olarak birbirimize kenetlendik. Birlik ve beraberlik içerisinde başarıya koşacağımıza inanıyoruz. Bundan sonra ortak programlar yaparak halkımız ile buluşacağız. Cumhur ittifakı olarak en yüksek oyu alıp uyum içerisinde çalışarak halkımıza en güzel hizmetleri kazandıracağız” ifadelerini kullandı.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 12:56
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