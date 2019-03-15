Cumhur İttifakı İzmir mitingine doğru

İZMİR (AA) - AK Parti İzmir İl Başkanı Aydın Şengül, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin halka birlikte sesleneceği İzmir mitinginden tüm ülkeye birlik ve beraberlik mesajı verileceğini bildirdi.

Şengül, yaptığı açıklamada Cumhur İttifakı'nın ortak İzmir mitingi için uzun süredir hazırlıklarının devam ettiğini belirterek, İzmir'in tarihi buluşmalardan birine ev sahipliği yapacağını kaydetti.

Şengül, "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’yi coşkuyla karşılayacağız. İzmir’de bugüne kadar yapılan en canlı ve en kalabalık miting olarak tarihe geçecek. Barışın ve hoşgörünün sembolü olan İzmir’den tüm Türkiye’ye birlik ve beraberlik mesajını en güçlü şekilde vereceğiz. İzmir’deki bu heyecan, mitingle birlikte tüm Türkiye’ye yayılacak. Uzun süredir devam ettiğimiz çalışmalar neredeyse tamamlandı. İzmirli hemşehrilerimizi, pazar günü 13.30'da Gündoğdu Meydanı’na bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Açıklamada, Gündoğdu Meydanı’na daha önce İstanbul Yenikapı’daki miting için hazırlanan sahnenin aynısının kurulacağı, alana gelenlere sadece 100 bin Türk bayrağı verileceği, parti flamalarının yer almayacağı aktarıldı.