Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayın Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük.

Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, "Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yayından sonra telefonla görüştük. Eldeki imkanlarla yayının formatını bozmadan düşüncelerimizi adaylar olarak İstanbullularla paylaşmaya çalıştık. Yayının ne getirdiği ne götürdüğü konusu İstanbullunun takdiridir” dedi.

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