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"Cumhur İttifakı inşallah mezara kadar sürecektir"

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum:- "Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz gecesi bu vatan için, bu devlet, millet, bayrak için canını, kanını feda edenler birlikte kurmuştur. İnşallah bu birliktelik mezara kadar sürecektir"- "İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek suretiyle şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıracağız ve şehirlerimizi marka şehirler haline getireceğiz"

24 Şubat 2019 Pazar 20:44
"Cumhur İttifakı inşallah mezara kadar sürecektir"

KONYA (AA) - Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, "Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz gecesi bu vatan için, bu devlet, millet, bayrak için canını, kanını feda edenler birlikte kurmuştur. İnşallah bu birliktelik, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mezara kadar sürecektir." dedi.

Kurum, partisince, Seydişehir Belediyesi Düğün Salonu'nda düzenlenen aday tanıtım toplantısında, meclis üyelerinin de belediye başkanları kadar önemli olduğunu, her meclis üyesinin ilçesi ve şehri için faydalı işler yapması gerektiğini söyledi.

Cumhur İttifakı'nın kutlu bir ittifak olduğunu belirten Kurum, "Bu ittifak içerisinde belediye başkanlarımız, meclis üyelerimiz bir arada vatandaşlarımıza her türlü hizmeti yapacaklardır." ifadesini kullandı.

Kurum, şehir şehir gezerek vatandaşların ihtiyaçlarını tespit ettiklerini dile getirerek, "Şehirlerin bu ihtiyaçlarını Bakanlığımız, ilgili genel müdürlüklerimiz, Yerel Yönetimler Genel Müdürlüğümüzle, İller Bankası Genel Müdürlüğümüzle, Toplu Konut İdaresi Başkanlığımızla, belediye başkanlarımızla karar veriyoruz ve bu projeleri ilgili başkanlıklar ve genel müdürlükler eliyle yürütüyoruz." diye konuştu.

Seydişehir'in gelişmesi, kalkınması, ilçede yaşam standartlarının artması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını belirten Kurum, ilçeye yapacakları yatırımları anlattı.

Hazine arazilerinin çiftçilere 10 yıllığına kiralanmasına ilişkin projelerinden bahseden Kurum, çiftçiye destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Kurum, mera gözüken ama mera olmayan, atıl arazileri tarıma kazandırmayı hedeflediklerini vurgulayarak, "Tüm Türkiye çapında bu uygulamaya 180 bin çiftçimiz başvurdu ve bunların işlemleri de süratle devam ediyor. Seydişehir'de meyve ve sebzelerimiz var ama bu meyve ve sebzeleri depolayacak bir soğuk hava depomuz yok. Yıl içerisinde inşallah bu projeye başlayıp çok kısa sürede tamamlayacağız." ifadelerini kullandı.

- "Cumhur İttifakı bir masa etrafında kurulmamıştır"

Cumhur İttifakı'yla önümüzdeki 5 yıllık süreçte şehirleri, ilçeleri bulunduğu noktadan çok daha yukarıya taşıyabilecek bir istikrar ortamını oluşturacaklarını ifade eden Kurum, şunları kaydetti:

"Ülkenin geçmişine baktığımızda, 5 senelik bir istikrar ortamı çok görülmemiştir, sürekli seçim olmuştur. 2002'den bu güne de bizi rahat bırakmadılar. Gezi parkıyla başlayıp en son darbe girişimine kadar bu süreç görüldü. Cumhur İttifakı bir masa etrafında kurulmamıştır. Cumhur İttifakı'nı, 15 Temmuz gecesi bu vatan için, bu devlet, millet, bayrak için canını, kanını feda edenler birlikte kurmuştur. İnşallah bu birliktelik, sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde mezara kadar sürecektir. 2053 yılında, 2071 yılında inşallah çok daha ileriki zamanlarda, şehirlerimizi, ilçelerimizi çok daha iyi konuma getirmek istiyoruz."

Mevlana Hazretleri'nin torunları olarak gönüllere dokunmak zorunda olduklarına değinen Kurum, "82 milyon vatandaşımıza hizmet etmek suretiyle, dili, dini, ırkı hiçbirini ayırmadan herkese hizmet etmek zorundayız. Biz büyüklerimizden, atalarımızdan bunu öğrendik. İnşallah bundan sonraki süreçte de tüm vatandaşlarımıza hizmet etmek suretiyle şehirlerdeki yaşam kalitesini arttıracağız ve şehirlerimizi marka şehirler haline getireceğiz." dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da ilçeleri seçimden seçime değil her zaman ziyaret ettiklerini, vatandaşın ihtiyaçlarına yönelik projeler geliştirmeye devam edeceklerini söyledi.

Vatandaşlardan 31 Mart yerel seçimlerinde destek isteyen Altay, "Biz size minnettarız Çünkü sandığı ne zaman önünüze koysak, o Anadolu ferasetiyle gereğini yaptınız. Bizler sizleri gördük, selamlaştık. Sizler de göremediklerimize selamımızı iletin. Bizler bugüne kadar yaptıklarımızı garanti ederek bundan sonra sizler için çalışmaya devam edeceğimizi ifade ediyoruz." diye konuştu.

Toplantıda AK Parti Seydişehir Belediye Başkan adayı Mehmet Tutal da ilçeye ilişkin projelerini anlattı. Ardından meclis üyeleri tanıtıldı.

Bakan Kurum, toplantıdan sonra Seydişehir Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Koordinasyon merkezi yapılan dua ve hayır temennileriyle açıldı.

Kurum, ardından Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Seydişehir Temsilciliğini ziyaret etti.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 20:44
  1. aday tanıtım
  2. Konya
  3. Murat Kurum
  4. toplantı

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