"Cumhur İttifakı ile dik ve vakur duruşumuz daha da güçlenecek"

BİTLİS (AA) - Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya, "Bu dik ve vakur duruşun, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir. İnanıyorum tuzağa düşmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sözde zillet ittifakına öyle bir şamar vuracağız ki hep birlikte Cumhur İttifakı ile şahlanıp dik ve vakur duruşumuz daha da güçlenecek." dedi.

Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Genel Müdürü Recep Ali Er ile Muş'tan kara yolu ile Bitlis'e gelen Yerlikaya, Bitlis Valiliğini ziyaret etti.

Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili Oktay Çağatay'dan çalışmalar hakkında bilgi alan Yerlikaya, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin mimarı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın önderliğinde illerin, ilçelerin ve mahallelerin gelişerek güçlendiğini belirterek, Bitlis'in de daha güvenli, huzurlu, yaşanabilir, göç veren değil, göç alan bir il haline gelmesi için çalışacaklarını söyledi.

Daha sonra AK Parti'ye geçerek Gençlik Kolları Yönetim Kurulu Toplantısı'na katılan Yerlikaya, seçime 10 gün kaldığını belirtti.

"31 Mart seçimlerinde zillet ittifakına el birliğiyle bir şamar atacağız ve Cumhur İttifakı ile hep birlikte o güzel günleri 31 Mart akşamı yaşayacağız. Zillet ittifakı ile milleti zillete düşürmek isteyenlere, vandalcılık yaparak devletin imkanlarını, kurumlarını talan etmek isteyenlere de asla müsaade etmeyeceğiz." diyen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Alanlardayız, anlatacağız, çalışacağız ve mücadelemizden asla vazgeçmeyeceğiz. Asla fitnelerle bizi ayrıştırmak isteyenlere müsaade etmeyeceğiz. Kapı kapı gezerek 2023, 2051 ve 2071'i işaret eden Cumhurbaşkanımızın da çizdiği uğurda önderliğinde yolumuza hızlı şekilde devam edeceğiz. Bundan hiçbir kaygınız olmasın, dimdik ayaktayız. Her türlü darbeyi yapmaya çalıştılar ama başaramadılar. Yeter ki değerli milletimiz ve vatandaşlarımız dik dursun. Cumhurbaşkanımızın arkasında dik duralım. Her türlü zorluğu yeneceğiz. 31 Mart'ta sandıkta oyu sadece Türkiye Cumhuriyeti için atmayacağız. Bugün Orta Doğu'da, Balkanlar, Avrupa'nın kısmi yerlerinde ve çoğu yerde mazlumların sesi olacağız. Mazlumların sesini yükselteceğiz. Mazlumların sesi Cumhurbaşkanımızdır. Cumhurbaşkanımız mazlumların, yetimlerin arkasında durabilen, din, dil ve ırk ayırmaksızın ne olursa olsun her türlü mazlumun arkasında durup kucak ve kalben yüreğini açan tek liderdir."

- "Dimdik ayakta duracağız"

31 Mart seçimlerinin sadece bir belediye seçimi olmadığının altını çizen Yerlikaya, şöyle devam etti:

"Bir belediye başkanı seçmenin seçimi değildir. Bu dik ve vakur duruşun, büyüyen ve güçlenen Türkiye'nin arkasında durmanın seçimidir. Onun için inanıyorum bu tuzağa düşmeyeceğiz. 31 Mart seçimlerinde sözde zillet ittifakına öyle bir şamar vuracağız ki hep birlikte Cumhur İttifakı ile şahlanıp dik ve vakur duruşumuz daha da güçlenecek. Onlar ekonomik darbe yapmaya çalışsınlar, biz kendi ve milli öz kaynaklarımızla nasıl bugün ayakta durabiliyorsak, bundan sonra da dimdik ayakta duracağız. Bunun için hepimize çok görev düşüyor. Allah yardımcımız olsun."

Spor salonuna geçerek burada sporcularla bir araya gelen Yerlikaya, daha sonra Bitlis Eren Üniversitesinde kurulan Gençlik Ofisi'nin açılışını yaptı.

KYK'ya bağlı Beşminare Kız Yurdu'na giden Yerlikaya, burada da öğrencilerin yaptığı el sanatlarını inceleyerek, çalışmalar hakkında yurt yönetiminden bilgi aldı.

Ziyaretlerde Yerlikaya'ya, Gençlik ve Spor İl Müdürü Savaş Bulan, kurum çalışanları ve partililer eşlik etti.