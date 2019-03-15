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"Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek"

Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç:"Ben Cumhur İttifakı'na oyumu vereceğim. Bu bana düşen bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek"

15 Mart 2019 Cuma 18:55
"Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek"

MANİSA (AA) - Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde oyunu Cumhur İttifakı'na vereceğini belirterek, "Bu bana düşen bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek." dedi.

Manisa'nın Kırkağaç ilçesi Bakır Mahallesi'nde belediye tarafından yaptırılan kültür merkezinin açılışına katılan Arınç, burada yaptığı konuşmada, siyaseti bıraktığını ancak iyi bir AK Parti'li olarak çalışmaya devam ettiğini, Genel Başkan'ın verdiği her görevde yerini aldığını belirtti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile AK Parti'yi kurduklarını, 2002'den bu zamana kadar milletin gönlüne taht kurarak her seçimi kazandıklarını dile getiren Bülent Arınç, şöyle konuştu:

"Önümüzdeki yerel seçimlere giderken, Genel Merkezimiz MHP ile Cumhur İttifakı olarak seçimlere girme kararı aldı. Bu karara hiç kimse 'hık mık' edemez. Herkesin buna, 'bunda da bir hayır vardır' diyerek koşa koşa seçimleri kazanmak için çalışması gerekir. AK Parti'ye aidiyeti olan herkes, gidip AK Parti'ye oy verecek. Kendini MHP'li kim görüyorsa, gidip MHP'ye oy verecek. Biz bize düşeni yapacağız. İnanıyorum ki MHP de kendine düşeni yapacak. Ben Cumhur İttifakı'na oyumu vereceğim. Bu bana düşen bir sorumluluktur. Cumhur İttifakı ile belediyelerimiz bereketlenecek. Bizler birlik ve beraberlik içerisinde olursak sinerji olur, bereket olur."

Konuşmaların ardından kültür merkezinin açılışı gerçekleştirildi.

Açılışa, AK Parti Manisa milletvekilleri Murat Baybatur ve İsmail Bilen, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, Kırkağaç Belediye Başkanı Yaşar İsmail Gedüz, MHP Kırkağaç İlçe Başkanı Halil Boğaz, partililer ve vatandaşlar katıldı.

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Haber Tarihi: 15 Mart 2019 Cuma 18:55
  1. Ak Parti
  2. Eski TBMM Başkanı Bülent Arınç
  3. Kırkağaç
  4. MHP

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