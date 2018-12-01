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"Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz"

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım:- "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz"

01 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
"Cumhur İttifakı için gayret sarf edeceğiz"

ANKARA (AA) - MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım, yerel seçimlere ilişkin, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." dedi.

Yıldırım, partisinin Kahramankazan ilçe başkanlığınca düzenlenen "Birlik-beraberlik" toplantısında yerel seçimlere ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin geçtiğimiz günlerde bir araya geldiğini anımsatan Yıldırım, Ankara, İstanbul ve İzmir'de parti olarak büyükşehir belediyesi için aday çıkarmayacaklarını, AK Parti'yi destekleyeceklerini bildirdi.

İttifak görüşmelerinin devam ettiğini aktaran Yıldırım, "Bu görüşmeler önümüzdeki hafta içinde inşallah müspet bir şekilde neticelenir." diye konuştu.

Yıldırım, "Karşımızda zillet ittifakı var. Bölücüler vardır, popülist politika uygulayanlar vardır. Bu tarafta Cumhur İttifakı vardır. Biz Cumhur İttifakı'nın sonuç alması için gayret sarf edeceğiz." ifadesini kullandı.

Haber Tarihi: 01 Aralık 2018 Cumartesi 00:00
  1. Kahramankazan
  2. MHP Genel Başkan yardımcısı
  3. Yaşar Yıldırım

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