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Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım, HAK- İŞ Temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Temsilciler Toplantısına katıldı.

30 Mayıs 2019 Perşembe 16:47
Cumhur İttifakı İBB Adayı Binali Yıldırım, HAK- İŞ Temsilcileriyle bir araya geldi

Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, HAK-İŞ Temsilciler Toplantısına katıldı. Yıldırım, ’’CHP’li belediyeler var. Kazandıkları yerlerde iki günde yaptıklarını gördünüz. Hemen HAK-İŞ üyesi işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar, işten atmaya kalktılar. Bunlar sicili bozuk’’ dedi.


Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen HAK - İŞ Temsilciler Toplantısına katılan Cumhur İttifakının İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım burada bir konuşma yaptı. Toplantı öncesinde Cumhur İttifakı İBB adayı Binali Yıldırım ve Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan bir araya gelerek özel bir görüşme gerçekleştirdi. Yaklaşık 15 dakika süren görüşmenin ardından ikili salona geçerek temsilcilerle bir araya geldi.


Cumhuriyet Halk Partisi tarafından kazanılan ilçe belediyelerinde HAK-İŞ çalışanlarına istifa baskını yapıldığını belirten Binali Yıldırım, ’’CHP’li belediyeler var. Kazandıkları yerlerde iki günde yaptıklarını gördünüz. Hemen HAK-İŞ üyesi işçileri ne yaptılar? Zorla istifa ettirmeye çalıştılar, işten atmaya kalktılar.Bunlar sicili bozuk. Gerçek niyetleri fırsat ellerine geçtiğinde çok daha iyi anlaşılıyor. Hani nerede sendikal örgütlülük? Hani nerede çalışanın hakkına, hukukuna saygı? İsteyen, istediği sendikaya üye olacaktı? Laflar güzel, işe gelince çalışma barışını, iş güvencesini oradan kaldırmak işlerine geldiğinde hiç tereddüt etmiyorlar. Sizlerde hakkınızı, hukukunuzu korumak için aslanlar gibi mücadele edeceksiniz’’ ifadelerini kullanarak yaşanan duruma tepki gösterdi.


Taşerondan kadroya geçen işçilere ödenmesi gereken enflasyon farklarının devreye girerek ödenmesini sağladıklarını aktaran Yıldırım, ’’Taşerondan kadroya geçenlerin 2019 yılı için enflasyon farklı verilmemişti. Neden verilmedi? Toplu sözleşmelerde bu hüküm yer almadığı için. Bir hüküm olmamasına rağmen bu işin doğru olmadığını burada bir inisiyatif almak gerektiğini düşündük, taşındık ve belediyelerle, Büyükşehir belediyesiyle de paylaştık. 615 lira enflasyon farklarının verilmesini sağladık’’ şeklinde konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Mayıs 2019 Perşembe 16:47
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