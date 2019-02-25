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Cumhur İttifakı hangi illerde ortak miting yapacak? Cumhur İttifakı ortak miting yapacağı iller ve tarihleri

Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin " Ortak bir miting yapılabilir" açıklaması Cumhur İtiifakı'nın hangi illerde ve ne zaman ortak miting yapılacağı sorularını akıllara getirmişti. Cumhur İttifakı'nın ortak miting tarihleri ve yerleri belirlendi. İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

25 Şubat 2019 Pazartesi 17:22
Cumhur İttifakı hangi illerde ortak miting yapacak? Cumhur İttifakı ortak miting yapacağı iller ve tarihleri

Daha önce MHP lideri Devlet Bahçeli'nin " Ortak bir miting yapılabilir" açıklaması Cumhur İtiifakı'nın hangi illerde ve ne zaman ortak miting yapılacağı sorularını akıllara getirmişti. Cumhur İttifakı'nın ortak miting tarihleri ve yerleri belirlendi. İşte Cumhur İttifakı’nın ortak miting yapacağı şehirler ve tarihleri…

Yerel seçim hazırlıkları yoğun olarak sürüyor. AK Parti ile MHP’nin ortak miting takvimi büyük ölçüde netleşti.

TRT Haber'in haberine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan ile MHP Lideri Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmir, 23 Mart’ta Ankara ve 24 Mart’ta da İstanbul’da ortak miting yapması planlanıyor.

İlk miting 17 Mart'ta İzmir'de gerçekleşecek

Cumhur ittifakının ilk mitingi İzmir’de olacak. Erdoğan ve Bahçeli'nin 17 Mart’ta İzmirlilere seslenmesi bekleniyor.

İki lider İzmir’in ardından Ankara ve İstanbul’da da ortak miting yapacak. 23 Mart Cumartesi günü Ankara’da, 24 Mart Pazar günü ise İstanbul’da birlikte halka seslenmeleri planlanıyor.

MHP’nin seçim startı ise Söğüt’ten verilecek. MHP lideri Devlet Bahçeli, partisinin ilk mitingi için 3 Mart’tan sonra Söğüt’te olacak. Bu miting Kesin aday listelerinin açıklanmasının ardından yapılacak.

MHP’de bir yandan da seçim mesaisi devam ediyor. Bahçeli seçim gündemiyle partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve il başkanlarını birlikte toplayacak. Salı günü yapılacak toplantıda seçim çalışmaları ve Cumhur İttifakı çalışmaları değerlendirilecek.

 

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Haber Tarihi: 25 Şubat 2019 Pazartesi 17:22
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