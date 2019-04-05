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"Cumhur İttifakı güven tazeledi"

Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ: - "Cumhur İttifakı diğer partilere ve bunları destekleyen örgütlere, dış güçlere ve ekonomide Türkiye'nin üzerine gelinmesine rağmen mükemmel bir güven tazeledi"- "Bizim için seçim demek, seçim sonucu demek, hizmet fırsatı demektir. Millete hizmet edecek bir nimeti elde edecek olmak demektir"- AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz: - "Büyükşehirde yüzde 63 civarında oy aldık. Belediye meclisinde yüzde 56, ilçe belediye başkanlarında da yüzde 55 oranında oy aldık. Diğer seçimlerle ve Türkiye ile kıyaslandığında bu fevkalade güzel başarı"

05 Nisan 2019 Cuma 14:16
"Cumhur İttifakı güven tazeledi"

ERZURUM (AA) - Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Cumhur İttifakı'nın 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde aldığı oy oranı ile güven tazelediğini söyledi.

AK Parti İl Başkanlığında 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri'nin değerlendirilmesi sebebiyle düzenlenen basın toplantısına Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, AK Parti milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu ve Selami Altınok, AK Parti Erzurum İl Başkanı Mehmet Emin Öz, diğer ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

Akdağ, burada yaptığı konuşmada, Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçimlerinde alınan yüzde 52 civarındaki oy oranına ulaştığını ifade etti.

Son seçimler ile Cumhur İttifakı'nın güven tazelediğini dile getiren Akdağ, "Cumhur İttifakı diğer partilere ve bunları destekleyen örgütlere, dış güçlere ve ekonomide Türkiye'nin üzerine gelinmesine rağmen mükemmel bir güven tazeledi." dedi.

Akdağ, Cumhur İttifakı'nın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Sekmen'in kazandığı Erzurum'da da artık uzun süreli seçimsiz bir hizmet sürecinin başladığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bizim için seçim demek hizmet fırsatı, millete hizmet edecek imkanı elde edecek olmak demektir. Bütün Erzurumlu hemşehrilerimize hususen teşekkür ediyorum. 17 senedir AK Partimiz kurulduğu günden bugüne hep yanımızda durdular, en dar, en zor zamanlarda Erzurum bayrağı hep önde taşıdı, bu sefer de bayrağı önde taşıyan şehirlerden oldu. Şimdi Türkiye'nin önünde sayın Cumhurbaşkanımızın 4,5 yıla yakın bir hizmet dönemi var, bu dönemi parlak bir dönem olarak tarihe geçeğine inanıyorum."

- "Vatandaşımız ne demişse o olacak"

Akdağ, 31 Mart Mahalli İdareler Seçimleri sonrası İstanbul'da belediye başkanlığına ilişkin yaşanan duruma da değinerek, "İstanbul'daki hadiseyi takip ediyorsunuz. Burada CHP'nin adayının hukukun ortaya koyacağı sonucu beklemeden bir telaş içerisine girmiş olmasını, bütün Türk halkanın takdirlerine sunmak isterim. Gerçekten korkunç bir telaş var. Halbuki beklemek lazım, hukuki süreç devam ediyor. İl ve ilçe seçim kurulları, Yüksek Seçim Kurulu ve vatandaşımız İstanbul'da ne demişse elbette o olacak ama süreci beklemek lazım." şeklinde konuştu.

Sekmen de AK Parti'nin, ilkeleri olan, milli ve manevi değerlere canı gönülden bağlı olan parti olduğunu belirtti.

Ak Parti'nin bu ilkelere bağlı kalarak hizmet anlayışını sürdürdüğünü ifade eden Sekmen, "Aynı ilkeleri benimseyen bir anlayışla burada hizmet veriyoruz. Vatana millete hizmeti, hakka hizmet olarak görüyoruz. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımla inşallah bu anlayışla hizmet vereceğiz. Bütün belediye ve meclis üyelerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

AK Parti İl Başkanı Mehmet Emin Öz ise Erzurum'da herhangi bir tatsızlığa meydan vermeden güzel bir seçim yapıldığını vurguladı.

Erzurum'da seçime yüksek katılım olduğunu söyleyen Öz, şunları söyledi:

"Erzurum'da hem Büyükşehir hem ilçeler ve meclis üyeliğinde yüzde 81 katılım oldu. Büyükşehirde yüzde 63 civarında oy aldık. Bizim tahminiz de bu orandaydı. Belediye meclisinde yüzde 56, ilçe belediye başkanlarında da yüzde 55 oranında oy aldık. Diğer seçimlerle ve Türkiye ile kıyaslandığında bu fevkalade güzel başarı. Bu başarıya katkı veren herkese teşekkür ediyorum."

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Haber Tarihi: 05 Nisan 2019 Cuma 14:16
  1. Erzurum
  2. Eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ

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