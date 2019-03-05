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"Cumhur İttifakı gönül birlikteliğidir"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş:- "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde o gaza meydanında sela sesleri, 'Allahuekber' sesleri arasında milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakı ve bir gönül birlikteliğidir"- "Cumhur İttifakı'nın sınırları ve kapsamı belli, peki karşı taraftaki ittifakın ana fikri nedir? Bu 4 partinin yöneticilerini bir masanın etrafında toplayıp, 4 konu üzerinde ortak fikirleriniz olsun, 4 ortak cümle yazın deseniz, yazmaları mümkün değil. Bunları bir araya getiren de birleştiren de çok açıktır, bunları birleştiren Tayyip Erdoğan, AK Parti karşıtlığı ve maalesef bu hükümetin bir şekilde alaşağı edilmesinin istenmesidir"

05 Mart 2019 Salı 23:10
"Cumhur İttifakı gönül birlikteliğidir"

ANKARA (AA) - AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde o gaza meydanında sela sesleri, 'Allahuekber' sesleri arasında milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakı ve bir gönül birlikteliğidir." dedi.

Kurtulmuş, Ankara Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliğince Altınpark ANFA Salonu'nda düzenlenen Esnaf Buluşması'nda seçimlerin cumhurbaşkanlığı yönetim modeline geçildikten sonra gerçekleştirilecek ilk seçim olacağına dikkati çekti.

Türkiye'nin 24 Haziran'da verdiği kararı bu seçimde de ortaya koyarak, istikametini belirleyeceğini ve hangi yönde ilerleyeceğine bir kez daha karar vereceğini belirten Kurtulmuş, bu seçimlerin Türkiye'nin yeni sisteminin doğası gereği iki eksenli bir şekilde gerçekleştirileceğini ifade etti.

"Cumhur İttifakı, bir masa başı ittifakı değildir." diyen Kurtulmuş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yani AK Parti ve MHP'nin yöneticileri bir araya gelmiş, 'sana şu ilçe bana bu ilçe' diyerek, masa başında bir pazarlık yapmış, onun sonucu olarak bu ittifak oluşmuş değildir. Cumhur İttifakı, 15 Temmuz gecesinde o gaza meydanında sela sesleri, 'Allahuekber' sesleri arasında milletin yan yana, omuz omuza kurduğu bir gönül ittifakı ve bir gönül birlikteliğidir."

Karşı taraftaki ittifakta ise 4 partinin yer aldığını aktaran Kurtulmuş, "24 Haziran'da CHP- HDP arasındaki ittifak örtülü bir ittifaktı ama şimdi, bu seçimlerde bu ittifakın örtüsü açılmıştır." ifadesini kullandı.

24 Haziran'da seçimlerde HDP'nin İstanbul ve Ankara'nın bazı ilçelerinde aldığı oy oranlarına dikkati çeken Kurtulmuş, HDP'nin seçmeni olmadığı halde bu oyların CHP'liler tarafından ödünç olarak verildiğini dile getirdi.

CHP ve HDP arasındaki ittifakın ortaya çıktığını vurgulayan Kurtulmuş, şöyle devam etti:

"İYİ Partinin ve maalesef Saadet Partisinin de bu ittifakın içerisinde yer aldığını görüyoruz. Cumhur İttifakı'nın sınırları ve kapsamı belli, peki karşı taraftaki ittifakın ana fikri nedir? Bu 4 partinin yöneticilerini bir masanın etrafında toplayıp, 4 konu üzerinde ortak fikirleriniz olsun, 4 ortak cümle yazın deseniz, yazmaları mümkün değil. Bunları bir araya getiren de birleştiren de çok açıktır, bunları birleştiren Tayyip Erdoğan, AK Parti karşıtlığı ve maalesef bu hükümetin bir şekilde alaşağı edilmesinin istenmesidir."

- "Bir benzemezler, bir araya gelmezler ittifakıdır"

Şanlıurfa'dan örnek veren Kurtulmuş, "Şanlıurfa'da büyükşehirde karşımızdaki aday, aslen Doğruyol Partili bir aileden geliyor, oyları HDP ve CHP verecek. Bu aday parti kimliği olarak Saadet Partisi'nin adayı olarak giriyor. Böyle bir ittifak tabiri caizse Bremen Mızıkacıları'nın oluşturduğu bir ittifaktır. Bir benzemezler, bir araya gelmezler ittifakıdır. Tek amaçları Tayyip Erdoğan'ı yıkmak, AK Parti hükümetini alaşağı etmektir." diye konuştu.

Kurtulmuş, Ankaralı esnaflara seslenerek, neye, nasıl destek olacağını çok iyi bilmeleri gerektiğini, Erdoğan karşıtlığından ya da bir şeye karşı olmaktan fayda gelmeyeceğini söyledi.

Bu ittifakın ayarlarını ve kimyasını 31 Mart'ta bozacaklarını, karşı ittifakı sandıklara hep birlikte gömeceklerini belirten Numan Kurtulmuş, "Eğer karşımızdaki ittifak deseydi ki, 'bizim Türkiye'nin temel meselelerine bakışımızda şu, şu, şu noktalarda ortaklığımız vardır.' Böyle bir şey demiyorlar, 'bu iktidar yıkılsın da nasıl olursa olsun.' diyorlar. Beka meselesinden bahsediyoruz. Biz 'beka meselesi' dedikçe karşı taraftaki ittifakın bazı unsurları diyor ki; 'Ne bekası, beka meselesi nereden çıktı. Önümüzdeki seçim nihayetinde yerel seçim, belediye başkanları seçeceğiz. Beka ile bunun ne alakası var.' Beka ile alakası var." değerlendirmesinde bulundu.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım da bu seçimlerin beka seçimi olduğunun altını çizerek, 31 Mart seçimleri ve Cumhur İttifakı'nın önemini anlattı.

Belediye başkanlarının hizmetlerine bakılması gerektiğine işaret eden Yıldırım, Özhaseki'nin belediyecilikteki hizmetlerini anlatıp, destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Özhaseki ve Ankara Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (ANKESOB) Başkanı Mehmet Yiğiner'in de bir konuşma yaptığı programa, AK Parti Altındağ Belediye Başkan Adayı Asım Balcı, esnaf odaları başkanları da katıldı.



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Haber Tarihi: 05 Mart 2019 Salı 23:10
  1. AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş
  2. cumhur ittifakı

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