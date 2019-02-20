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"Cumhur İttifakı" genelgesine ek madde

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği genelgeye bir madde daha eklendi- Cumhur İttifakı adayı olarak gösterilmeyen ancak AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak

20 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
"Cumhur İttifakı" genelgesine ek madde

ANKARA (AA) - AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim faaliyetleri kapsamında illerde izleyeceği yol haritasının belirlendiği 9 maddelik genelgeye bir madde daha eklendi.

AK Parti ve MHP'nin ortak çalışmasıyla, Cumhur İttifakı adaylarının seçim çalışmaları kapsamında illerde izleyeceği yol haritası ve faaliyet esaslarının belirlendiği genelge, her iki partinin seçim koordinasyon merkezlerine iletildi.

İlk etapta 9 maddeden oluşan genelgeye bir madde daha eklendi.

Buna göre, Cumhur İttifakı adayı gösterilmeyen, AK Parti ve MHP'nin ayrı ayrı aday gösterdiği seçim bölgelerinde belediye başkan adayları ile teşkilat mensupları hiçbir şekilde birbirlerinin aleyhinde konuşma yapmayacak.

Adaylar kendi proje ve çözümlerini kamuoyu ile paylaşacak.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 13:52
  1. cumhur ittifakı
  2. Genelge

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