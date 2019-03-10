Cumhur İttifakı Elbistan adayı Mehmet Gürbüz, projelerini açıkladı

Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz, ilçeyle ilgili olarak hazırladığı projelerini, geniş katılımlı bir lansman toplantısı ile açıkladı.

Gürbüz’ün proje tanıtım toplantısına, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekilleri Celalettin Güvenç, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir ve İmran Kılıç ile AK Parti Kahramanmaraş İl Başkanı Ömer Oruç Bilal Debgici, MHP Kahramanmaraş İl Başkanı Ertuğrul Doğan, Elbistan Belediye Başkan Vekili Ahmet Tıraş, AK Parti Elbistan İlçe Başkanı Hasan Sungur, MHP Elbistan İlçe Başkanı Ramazan Kılıç, Cumhur İttifakı Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkan adayı Hayrettin Güngör, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, partililer ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından platforma davet edilen Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz, sinevizyon eşliğinde projelerini anlattı. ‘Elbistan, bizim evimiz ve yuvamız’ diyerek sözlerine başlayan Gürbüz, ilke olarak doğru kaynak yönetimini ve kaynak üreterek şeffaf bir belediyeciliği ilke edineceklerini vurguladı ve “Bu bizim taahhüdümüzdür” dedi.

Katılımcı belediyecilik anlayışını önemsediklerinin altını çizen Gürbüz, şöyle devam etti:

“Biz, şehrimizi bütün sivil toplum kuruluşlarımızla, odalarımızla ve hemşerilerimizle birlikte yöneteceğiz. Biz, şehrimizin imar planını yeniden ele alacağız. Kentsel dönüşüm mastır planı ile ulaşım mastır planımızı, imar planımızla bir bütün halinde ele alacak ve aksayan tüm yönlerini gidereceğiz. Şehrimizin ulaşım planlaması bir zorunluluk haline geldi. Elbistan’ımıza; Karaelbistan’dan başlayan bir çevre yolu öneriyoruz. Söğütlü Çayı’nın kenarında bir alternatif çevre yolu projesini de hayata geçireceğiz. Organize sanayinin demiryolu ile buluşması için altyapı çalışmalarını sarf edeceğiz.”

Elbistan’da vatandaşlar için uygun fiyatlı ve uzun vadede ödeyebilecekleri sosyal konut inşa edeceklerini anlatan Gürbüz, “Biz, imar planı ile beraber arsa üreteceğiz ve vatandaşlarımıza uzun vadeli konutlar yapacağız. Bununla ilgili ilk çalışmayı da kentsel dönüşüm bölgelerinde yapacak, arkasından da imar planında yeni açacağımız yerlerde de sosyal konutlar yapacağız. Elbistan’ın dışında başkentlik bir ilçe merkezi gösteremezsiniz. Tarihi kent merkezimizi öncelikle inşa edeceğiz. Bedestenlerimizle, Osmanlı ve Selçuklu, Dulkadiroğlu mimarisini, yapacağımız eserlerle ortaya çıkaracağız. Ayakta olan tarihi eserleri restore edeceğiz, rolövesi olanları aslına uygun yapacak, yeni yapacağımız bedesten gibi aktiviteleri de inşallah tarihi kent merkezimizde inşa edeceğiz. Kent merkezimizi tarihi dokuyla inşa ettiğimizde Elbistan’ın turist çekebilen bir cazibe merkezi haline geldiğini göreceğiz inşallah” dedi.

Pınarbaşı’nda ‘Abant Modeli’ uygulayacaklarını ve göl alanının genişliğini 5 kat büyüteceklerinin de bilgisini veren Cumhur İttifakı Elbistan Belediye Başkan adayı Mehmet Gürbüz, tarihini ayağa kaldıran ve yapan olacaklarını ifade etti.

Elbistan, şehircilik anlamında nefes aldıracak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Gürbüz, ekonomi alanındaki projelerini de organize sanayi bölgeleri ve biyogaz ve güneş enerjisi santralleri üzerinden sıraladı.

Gürbüz, sosyal ve kültürel alandaki projelerini de anlatarak sunumunu tamamladı.

Gürbüz’ün sunumunun ardından konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise Millet İttifakı’na yüklendi. Ünal, şöyle konuştu:

“Cumhur İttifakı, bir seçim ittifakı değil bir gönül ittifakıdır. Ve hiçbir zaman diğer seçim ittifaklarında yapıldığı gibi bir pazarlık malzemesi yapılmadı. Sayın Devlet Bahçeli, “Biz belediye değil beka diyoruz” dedi. Bunların ismi millet ismini hak etmiyor. Millet ismi ile anılmayı hak etmiyorlar. Biz, millete millet; zillete zillet deriz. Millet olmak, birlikte olmayı gerektirir. Birlikte kederlenmeyi, birlikte ağlamayı ve gülmeyi gerektirir. Başı dik olmayı gerektirir, bağımsız olmayı gerektirir. Yeri geldiğinde bayrak için, ezan için can vermeyi gerektirir. Bu topraklarda bağımsızlığa, istiklale, istikbale, bayrağa, bu milletin hassasiyetlerine gerekli özeni göstermemeye zillet denir. Gidip yurtdışında bu ülkeyi şikayet etmeye zillet denir. FETÖ’nün ağzıyla konuşmaya zillet denir. PKK’nın uzantısıyla ittifak oluşturmaya zillet denir. O yüzden biz, bir adama, bir insana bakarken kiminle yürüyor ona bakıyoruz. Devlet Bey de, Recep Tayyip Erdoğan da hiçbir zaman çizgilerinden asla taviz vermediler. Her zaman kendi istikametlerinde yürüdüler. Eğer birileri kendi işlerine geldiğinde bir kapıya işlerine gelmediğinde başka kapıya gidiyorlarsa orada davadan bahsedemeyiz. Ülküden, ülkücülükten bahsedemeyiz. Yerli ve milli olmaktan, bu memleketi sevmekten bahsedemeyiz. Kimin ne olduğunu, kimin kiminle yürüdüğünü çok iyi biliyorsunuz.

Mehmet Gürbüz kardeşime bu çalışmaları ve projeleri için çok teşekkür ediyorum. Biz Elbistan’da AK Parti ve MHP olarak 2014’te oylarımıza bir bakın. Bu şehirde AK Partililer ve MHP’liler istediklerinde bu şehri yüzde 80’le Cumhur İttifakı’na verirler. Bu projelerin hayata geçmesi lazım. Recep Tayyip Erdoğan’a, Devlet Bahçeli’ye inşallah 31 Mart akşamı en büyük desteği veriyoruz. İnşallah önümüzdeki 5 yıl aslanlar gibi çalışıyoruz.”