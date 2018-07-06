Cumhur İttifakı dağılıyor mu? AK Parti MHP ortaklığı devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti ve MHP'nin ortaklaşa yürüttüğü Cumhur İttifakı'nın devam edeceğini söyledi.

"CUMHUR İTTİFAKI DEVAM EDECEK"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhur İttifakı'nın devam edip etmeyeceği konusuna Cumhur İttifakını Meclis'te devam ettireceğiz. İttifaklarını pazara kadar sürdüremeyenlerin aksine bu birlikteliğe sahip çıkacağız." dedi. Cumhur İttifakı 24 Haziran seçimlerindeki oy oranı %56.77 olmuştu. Öte yandan CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nin oluşturduğu Millet İttifakı'nın sona erdiği açıklanmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan yeni kabinenin ne zaman açıklayacağına ilişkin sözleri şöyle: "Pazartesi günü, yemin törenimizin hemen ardından yayınlayacağımız 1 Numaralı Cumhurbaşkanlığı KHK'sı ile yeniden organize edilmiş haliyle bakanlıkları kuruyor, aynı akşam kabinemizi de inşallah açıklıyoruz." Yeni kabinin kimlerden oluşacak soruları son dakika merak ediliyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, kabineyi AK Partili olmayan bakanlar ile oluşturacaklarını da söyledi.