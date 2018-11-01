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Cumhur İttifak'ı dağılacak mı? Bahçeli'den dikkat çeken son dakika ittifak açıklaması

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nı yapan MHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmama kararı aldı. Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacak olması nedeniyle Cumhur İttifakı’nın sona ermediğini duyurdu. Bahçeli, “Cumhur İttifakı, gelip geçici bir heves, dağılacak kuru bir ortaklık değildir " dedi.

01 Kasım 2018 Perşembe 10:48
Cumhur İttifak'ı dağılacak mı? Bahçeli'den dikkat çeken son dakika ittifak açıklaması

24 Haziran Genel Seçimlerinde AK Parti ile Cumhur İttifakı’nı yapan MHP, 2019 yerel seçimlerinde ittifak yapmama kararı aldı. Devlet Bahçeli, yerel seçimlerde ittifak yapılmayacak olması nedeniyle Cumhur İttifakı’nın sona ermediğini duyurdu. Bahçeli, “Cumhur İttifakı, gelip geçici bir heves, dağılacak kuru bir ortaklık değildir " dedi.

"Gevşek tavrımızı kolluyorlar"

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Cumhur İttifakına ilişkin parti teşkilatına uyarılarda bulundu. Bahçeli, "Türkiye’nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır. CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir." uyarısında bulundu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Partimiz yerel seçimlere tek başına katılacaktır. Cumhur İttifakı'nın doğasına uygun hareket edilmeye dikkat edilecektir" diyerek şu ifadeleri kullandı: "Milliyetçi Hareket Partisi Mahalli İdareler Seçimleri'ne katılacak adaylarını merkez yoklaması usulüyle belirleyecektir. Milliyetçi Hareket Partisi’nin büyümesinden, yükselişinden, güçlenmesinden korkan ve ürken kesimlerin provokasyonlarına çok dikkat edilecek, herhangi bir saldırı ve sataşma halinde gerekli cevap verilmekle birlikte hukuken lazım gelen önlemler gecikmeden alınacaktır. Milletimizin ortak ve tarihi değerleri üzerinde tahribat yapmayı marifet veya demokrasi zannedenler yeniden iştahlanmışlardır. Karşımızdaki tablo son derece mahsurludur. Cumhur İttifakı bu mahsura karşı gereken hassasiyeti inanıyorum ki gösterecektir. Türkiye’nin rotasını kriz ve kaosa çevirmek için el birliği, güç birliği yapan melanet lobisi pusudadır, zayıf anımızı beklemekte, gevşek tavrımızı kollamaktadır. CHP, HDP, İP aynı hizada, aynı kümededir."

"Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok"

Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Grup toplantısında ittifak konusunda, "Gördük ki MHP farklı bir tercih yaptı. Madem 'Biz yolumuza' diyorlar, biz de 'Herkes kendi yoluna' deriz. Cumhur İttifakı noktasında bizim bir sıkıntımız yok." demişti.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 10:48
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