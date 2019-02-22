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Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içinde sahaya çıktı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri, kentteki kurum yetkilileri ve çalışanlarını ziyaret etti.

22 Şubat 2019 Cuma 09:19
Cumhur İttifakı birlik ve beraberlik içinde sahaya çıktı

Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can ve Cumhur İttifakı Belediye Meclis üyeleri ile İl Genel Meclisi üyeleri, kentteki kurum yetkilileri ve çalışanlarını ziyaret etti.


Ziyaretlerinde kurum yetkilileri ve çalışanlarına kolaylıklar dileyen Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyet, çalışanlarla sohbet ederek fikir ve taleplerini aldı. Gerçekleştirilen ziyaret hakkında kısa bir değerlendirmede bulanan Belediye Başkanı Nihat Can, “Önce millet önce memleket, beka için milli karar, cumhur için istikrar diyerek vatandaşlarımıza hizmet için yola çıkan Cumhur ittifakı Bilecik Belediyesi Meclis üyeleri arkadaşlarımızla birlikte vatandaşlarımıza ve kurumlarımızın değerli yöneticileri ve çalışanlarına selam verdik, istek ve görüşlerini dinledik. Belediye meclis üyelerimizle ilimizdeki resmi kurumlardan Belediye Başkanlığımız başta olmak üzere; Gıda Tarım İl Müdürlüğü, Ziraat Odası, Karayolları İl Müdürlüğü, Bilim Sanat ve El Sanatları Merkezi ve Orman İl Müdürlüğü yetkilileri ve çalışanları ile bir araya geldik. Çalışmalarında kolaylıklar diledik. Belediye Başkanlığımız ve ilimizdeki bütün kurumlar olarak şehrimiz ve insanımız için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.


Kurum yetkilileri ve çalışanlar da ziyaretten duydukları memnuniyeti belirterek Belediye Başkanı Nihat Can ve beraberindeki heyete teşekkür etti.

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Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 09:19
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