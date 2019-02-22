0553 313 94 23

Cumhur ittifakı biraya geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi.

22 Şubat 2019 Cuma 16:48
Cumhur ittifakı biraya geldi

Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi.


Cumhur ittifakı Bandırma Eti Maden Lokalinde kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltıya Ak Parti Balıksir Milletvekili Yavuz Subaşı, Cumhur ittifakı Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, Bandırma Belediye Başkan adayı Alp Bostancı, MHP İlçe başkanı Yurttaş Bakkal, Ak Parti İlçe Başkanı Mehmet Doğan, belediye meclis üye adayları katıldı.


Bandırma Belediye Başkan Adayı Alp Bostancı “ Bu kahvaltıda meclis üyesi adaylarımızı Yücel Yılmaz ile tanıştırmak istedik.AK Parti belediyeciliği ile tanışmış olan Bandırma halkı 2009 yılında bize bu şansı vermedi. Ama artık diyoruz ki dur, yeter 2019 yılı değişim zamanı diyoruz. Bu değişimi de Bandırma’lılardan talep ediyoruz. 4 yıllık belediye meclis üyeliği zamanında yapmış olduğum çalışmalarda belediyeciliğin ne manada geriye gittiğini, Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Bizim yerlerimiz olarak kabul ederek biz oraya adımımızı atmak istiyoruz 2004 yılında biliyorsunuz çok şeyler yaptık, AK Parti belediyeciliği ile tanışmış olan Bandırma halkın 2009 yılında bize bu şansı vermedi. Ama artık diyoruz ki dur yeter 2019 yılı değişim zamanı diyoruz. Bu değişimi de Bandırmalılardan talep ediyoruz. 4 yıllık belediye meclis üyeliği zamanında yapmış olduğum çalışmalarda belediyeciliğin ne manada geriye gittiğini, Kapalı kapılar ardında neler konuşulduğunu anlatmaya çalışıyoruz ama yalnız sadece bir şey söylüyoruz ki geçmiş dönemdeki kişilerin siyasilerin yapmış oldukları neleri yaptık. Çalışmaları kötüleyerek ya da aşağıya indirerek böyle bir siyasi çalışmanın içinde olmayacağız” şeklinde konuştu.


İnsanların beklentileri ve sorunları çözülsün istiyoruz


Balıkesir Büyükşehir belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, ilk olarak kendimizi tanıtmak ve projelerimizi tanıtmak olarak ifade eden Yılmaz“ Çok çalışma yaptık, Bandırma’da yaptığımız çalışmada en çok kararsız İnsanlar var. Neden oy vereceklerini tam bilmiyorlar ve insanlar her ikimizde tanımıyorlar. Aktif olarak buralarda kendimizi tanıtmak, projelerimizi anlatmak ve Bandırma için Büyükşehir neyi ifade etmeli onu anlatmak için çok gayret sarf edeceğiz. Alp Başkanım burada yapabileceklerini anlatacak ve kendi kişiliğinin o makama yakıştığını insanlara hissettirmeye çalışacağız. Çünkü insanlar önce partiye bakıyor daha sonra adayına bakıyor. Sonra koltuğa yakışıyor mu diye bakıyor. Yani görevleri yerine getirebilir mi diye bakıyor.İnsanların beklentilerin ve sorunları çözülsün istiyoruz. Bizler İhtiyaç olan istihdamı, ekonominin gelişmesi ve zamanı ayak uyduracak yönetimlerle zamana ayak uydurmalıyız. Bandırma İlginç olan bu yani geri kalmışlık, yani öyle bir belediye yönetimi gelmesi lazım ki buraya bir aradaki farkı kapatacak Bir de öne geçecek bu hamilelere yapacak kadro olmamız lazım Biz bunları iyi anlatmamız gerekiyor. Bandırma ile ilgili su sorunu en çok duyuyorduk şu anda alınan meclis kararı BASKİ’NİN de aldığı kararla Mart ayının ilk faturasında Karesi’de su faturası Altı Eylül’de ne geliyorsa burada da o gelecek. Yani Bandırma’da su faturasından mağduruz diyemeyecek insanlar. Bu mağduriyetini sebebi Büyükşehir’in takip edip özel zammı yaptılar. Bandırma’ya ayrı uygulama mı yaptılar Hayır!. Bandırma’nın CHP’li yönetimi Bandırma’ya yüksek su faturasını layık görmüş, Balıkesir ile Bandırmalı karşılaştırdığımda işte bizim suyumuz pahalı diyor. Kendi yaptığını söylüyor geri alma şansı yok ama zaten yüksek yapan CHP. Diyor ki, şimdi biz fazla ödüyoruz. Yani bunu halka anlatamamış Balıkesir Bandırma ile ilgili büyük projelerle ilgili çalışmalar yapıldı. Trafik rahatlatırsın diye çalışmalar başlatıldı aynı zamanda sosyal hayatı da geliştireceğiz” dedi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 22 Şubat 2019 Cuma 16:48
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti'nin Muğla mitingi
    1. AK Parti'nin Muğla mitingi
    2. MYP Lideri Yılmaz, İhlas Holding..
    3. İtfaiye ekiplerinin dar sokaklarda..
    4. Mardin’de iki aile arasında silahlı..
    5. "Ülkemiz her alanda çok büyüdü ve..
    6. 81 yaşındaki şehit annesi trafik..
    7. Başkan adayı Vural: "Köylerin aldığı..
    8. CHP’li Bekaroğlu’na Bakan Soylu’ya..
    9. İran'dan nükleer gözdağı!..
    10. Palyatif bakım ünitesi mart ayında..
    11. Cumhur ittifakı biraya geldi
    12. Millet İttifakı Edremit’te sahaya indi
    13. Boksta 2 aday yarışacak
    14. Hiçbir sanığa indirim uygulanmadı
    15. Okul bahçesinde öğretmenin otomobiline..
    16. Yunusemre U17 takımı Manisa’yı Türkiye..
    17. CHP'yi çıldırtan görüntü İHA..
    18. Gaziantep’te uyuşturucu operasyonu : 2..
    19. Pakistan ordusu: "Hindistan’a savaş..
    20. Fatih Camii’nde İsrail protestosu
    21. Binlerce Filistinli, işgal güçlerinin..
    22. "İran, nükleer anlaşma öncesine..
    23. Beylikdüzü’nde yeni taziye evi ve çok..
    24. Başkan adayı Köken’in esnaf ziyareti..
    25. Antalyaspor, Sivasspor maçı..
    26. El Halil’deki gösteriye İsrail..
    27. "Hafta sonu önemli bir müsabaka bizi..
    28. 70 yaşındaki futbolcudan İHA’ya ziyaret
    29. Bingöl’de öğrencilereafet eğitimi..
    30. Tahkim Kurulundan Fenerbahçe'nin..
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Küstah çağrı! "Türkiye kırmızı çizgileri aştı"
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Süleyman Soylu taciz iddialarına cevap verdi
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Şarlatan Adnan'dan namaz tahrifatı!
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Resmi Gazete'de yayımlandı! O söz artık...
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'
    Rusya ile NATO savaşırsa... 'Nükleer silaha başvuracağız'

    Günün Karikatürü

    22 Şubat 2019
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Gezi isyanının “Büyük patron”u kim?
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...
    Bu tarihe dikkat! 2040 yılında Türkiye...