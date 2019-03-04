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Cumhur İttifakı Beypazarı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na yoğun ilgi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.

04 Mart 2019 Pazartesi 12:02
Cumhur İttifakı Beypazarı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’na yoğun ilgi

Ankara’nın Beypazarı ilçesinde düzenlenen Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı binlerce kişinin katılımıyla gerçekleşti.


İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, AK Parti Ankara Milletvekilleri Barış Aydın, Nevzat Ceylan, AK Parti ve MHP İlçe Teşkilatlarının katıldığı Cumhur İttifakı Proje ve Aday Tanıtım Toplantısı’nda Beypazarı Belediye Başkanı Tuncer Kaplan projelerini anlattı.


AK Parti Ankara Milletvekili Barış Aydın proje tanıtımının ardından yaptığı konuşmada salonu hıncahınç dolduran kalabalığa seslenerek, bu ilgi ve sevginin seçimin sonucunu şimdiden gösterdiğini söyledi. Aydın, şunları kaydetti:


"Bu salona bakınca Tuncer Başkan’ın 5 yıldır yapmış olduğu çalışmaların karşılığını görüyoruz. Salon bunu gösteriyor. Yeni projeleri de az önce Başkan açıkladı. ‘5 yıl önce ne vaat ettiysek onu yaptık’ dedi. İmza sözdür, imza namustur Bunlar bizim sözümüzdür. Görünen o ki, 31 Mart’ta da halkımız yine yakanı, yıkanı değil; yapanı, imar edeni göreve getirecek. Bizler de halkımızın hizmetkarı olmak için gece gündüz durmadan çalışmaya devam edeceğiz.”



"Milletimiz oynanan oyunlara izin vermeyecek”


Salonda büyük bir ilgi ile karşılanan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 31 Mart yerel seçimlerine ilişkin açıklamalarda bulunarak, bu seçimin çok önemli olduğunu söyledi. HDP’nin yerel seçim için CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi ile ittifak kurduğunu; FETÖ ve Kandil’in de bütün unsurlarıyla bu ittifaka destek olduğunu vurgulayan Soylu, "Milletimiz feraset sahibidir, vefa sahibidir, bu oyunlara izin vermeyecektir” dedi.


Bakan Soylu konuşmasını şöyle sürdürdü:


"Bu ülkenin dünyaya medeniyeti nakşetmesinden korkuyorlar. Yıllarca üzerimize oyunlar oynadılar. Darbeler, terör, ekonomimize yapılan saldırılar; milletimizi bölmeye, ayrıştırmaya yönelik girişimler İstedikleri tek bir şey vardı, güçlü Türkiye olmasın. Biz ne yaptık, gittiğimiz yere kardeşlik, adalet, hakkaniyet götürdük. Şükürler olsun ki bugün hem iktidar hem muktedir olduk.”


Soylu, 31 Mart’ta milletin oylarıyla bu oyunları bozacağını ifade ederek Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mehmet Özhaseki ve Beypazarı Belediye Başkan adayı Tuncer Kaplan için destek istedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 12:02
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