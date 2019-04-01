Ankara'da 22 ilçe Cumhur İttifakı'nın

Taha Emre ÖZDEMİR ANKARA

Başkent Ankara'da kurulan 12.180 sandıkta 3.354.986 seçmen oy kullandı. 3.257.528 geçerli oyun yüzde 50,90'ını (1.657.923) alan Millet İttifakı adayı Mansur Yavaş, kesin olmayan sonuçlara göre Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı kazandı. Cumhur İttifakı adayı Mehmet Özhaseki ise yüzde 47,06 oy oranı (1.532.977) ile kaybeden taraf oldu.

Ankara Büyükşehirde kaybeden Cumhur İttifakı, 22 ilçede zafere ulaştı. Etimesgut, Gölbaşı ve Polatlı MHP'li adaylar tarafından kazanılırken, diğer 19 ilçeyi de AK Partili adaylar aldı. Başkentte yalnızca üç ilçeyi kazanan Millet İttifakı; Çankaya, Elmadağ ve Yenimahalle de belediyeleri CHP'ye bıraktı.

Cumhur İttifakı en yüksek oy oranına Çamlıdere ilçesinde ulaştı. AK Partili Hazım Caner Can, yüzde 73,78 oranında oy aldı. AK Parti bu bölgede 2014 yılında da rekor bir oranla yüzde 72,87 oranında oy kazanmıştı. Millet İttifakı ise en yüksek oy oranını Çankaya'dan elde etti. Çankayalı seçmenin yüzde 73,39'u tercihini CHP'li Alper Taşdelen'den yana kullandı.

AK Parti'de en sert düşüş Akyurt ilçesinde yaşandı. AK Parti Akyurt'ta 2014 yılında yüzde 67,88 oy almıştı. Cumhur İttifakının AK Partili adayı Hilal Ayık, yüzde 54,46 oy oranıyla kazandı. AK Parti, 2014 yılında yüzde 50,96 oranında oy aldığı Keçiören ilçesinde Turgut Altınok ile yüzde 63,58'e ulaştı. CHP'nin oylarını en çok arttırdığı ilçe ise Elmadağ oldu. Elmadağ'da 2014'de yüzde 37,93 oy alan CHP'nin Millet İttifakı adayı Adem Barış Aşkın, yüzde 51,87 ile kazanan isim oldu.

Ankara'da ilçe ilçe sonuçlar:

Akyurt: Cumhur İttifakı AK Parti / Hilal Ayık / % 54,46 (11.238) Akyurt 2014: AK Parti % 67,88 (11.558)

Altındağ: Cumhur İttifakı AK Parti / Asım Balcı / % 64,08 (122.316) Altındağ 2014: AK Parti % 60,10 ( 128.286)

Ayaş: Cumhur İttifakı AK Parti / Burhan Demirbaş / % 52,07 (6.554) Ayaş 2014: AK Parti % 48,41 (5.166)

Bala: Cumhur İttifakı AK Parti / Ahmet Buran / % 61,53 (14.583) Bala 2014: AK Parti % 51,02 (9.992)

Beypazarı: Cumhur İttifakı AK Parti / Tuncer Kaplan / % 48,31 (15.292) Beypazarı 2014: AK Parti % 52,38 (16.387)

Çamlıdere: Cumhur İttifakı AK Parti / Hazım Caner Can / % 73,78 (417.194) Çamlıdere 2014: AK Parti % 72,48 (434.752)

Çankaya: Millet İttifakı CHP / Alper Taşdelen % 73,39 (417.194) Çankaya 2014: CHP % 72,48 (434,752)

Çubuk: Cumhur İttifakı AK Parti / Baki Demirbaş % 64,49'unu (35.399) Çubuk 2014: AK Parti % 70,68 (36,126)

Elmadağ: Millet İttifakı CHP / Adem Barış Aşkın % 51,87'sini (15.015) Elmadağ 2014: CHP % 37,93 (10.168)

Etimesgut Cumhur İttifakı MHP / Enver Demirel % 49,49'unu (164.017) Etimesgut 2014: MHP % 9,10 (26,231)

Evren: Cumhur İttifakı AK Parti / Hüsamettin Ünsal % 63,88 (1,675) Evren 2014: AK Parti % 53,54 (1.043)

Gölbaşı: Cumhur İttifakı MHP / Ramazan Şimşek % 54,05 (38,986) Gölbaşı 2014: MHP % 13,25 (9.093)

Güdül: Cumhur İttifakı AK Parti / Muzaffer Yalçın % 66,40 (5.185) Güdül 2014: AK Parti % 54,10 (3.432)

Haymana: Cumhur İttifakı AK Parti / Özdemir Turgut % 43,14 (11.286) Haymana 2014: AK Parti % 62,46 (15.799)

Kahramankazan: Cumhur İttifakı AK Parti / Serhat Oğuz % 53,21 (16.210) Kahramankazan 2014: AK Parti % 58,52 (16.332)

Kalecik: Cumhur İttifakı AK Parti / Duhan Kalkan % 60,50 (5.739) Kalecik 2014: AK Parti 59,14 (5,582)

Keçiören: Cumhur İttifakı AK Parti / Turgut Altınok % 63,58 (331.813) Keçiören 2014: AK Parti % 50,96 (268.808)

Kızılcahamam: Cumhur İttifakı AK Parti / Süleyman Acar % 60,19 (14.496) Kızılcahamam 2014: AK Parti % 62,68 (12.386)

Mamak: Cumhur İttifakı AK Parti / Murat Köse % 50,35 (187.587) Mamak 2014: AK Parti % 46,14 (16.431)

Nallıhan: Cumhur İttifakı AK Parti / İsmail Öntaş % 53,63 (10.276) Nallıhan 2014: AK Parti % 47,42 (9.755)

Polatlı: Cumhur İttifakı MHP / Mürsel Yıldızkaya % 56,32 (39,376) Polatlı 2014: MHP % 17,78 (12.515)

Pursaklar: Cumhur İttifakı AK Parti / Ayhan Yılmaz % 71,60 (58,204) Pursaklar 2014: AK Parti % 69,77 (50.611)

Sincan: Cumhur İttifakı AK Parti / Murat Ercan % 67,63 (194,585) Sincan 2014: AK Parti % 59,98 (171.601)

Şereflikoçhisar: Cumhur İttifakı AK Parti / Memiş Çelik % 57,34 (11.450) Şereflikoçhisar 2014: AK Parti % 49,07 (9.863)

Yenimahalle: Millet İttifakı CHP / Fethi Yaşar % 58,35 (238.187) Yenimahalle 2014: CHP % 51,42 (199.053)