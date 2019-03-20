Cumhur İttifakı Akhisar’da esnafla buluştu

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel ile birlikte esnaf ve vatandaşları selamlayıp, 31 Mart tarihinde yapılacak olan yerel seçimler için destek istedi.

31 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek olan yerel seçimler öncesi seçim çalışmalarını sürdüren Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı MHP Manisa Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cengiz Ergün, Cumhur İttifakı AK Parti Akhisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Eryüksel ile birlikte esnaf ve vatandaşları selamladı. Cumhur ittifakı adaylarının Akhisar programına MHP İl Başkanı Ömer Baysal, MHP Akhisar İlçe Başkanı Ahmet Namal, AK Parti İl Başkanı Berk Mersinli, AK Parti Akhisar İlçe Başkanı İbrahim Sayın, kadın kolları, Ülkü Ocakları, Gençlik Kolları, meclis üyesi adayları ve Manisa Büyükşehir Belediyesi bürokratları katıldı.

Cumhur İttifakının adayları, esnaf ve vatandaş buluşmasında ilçeyi karış karış dolaştı. Hilaliye Caddesi, Şehit Polis Kemal Ilgaz Caddesi, Adliye Yeni, 6 Eylül Yolu, Merkez Çarşısı, Hüseyin Kara Parkı, Askerlik Şubesi Yolu, Pazaryeri, Şehit Necdi Şentürk Parkı güzergahı boyunca girdikleri her sokakta vatandaşların sevgi gösterileriyle karşılanan Cumhur İttifakının adayları, tüm halkla selamlaştı. Vatandaşların fotoğraf isteklerini de kırmayan Başkan Ergün ve Eryüksel, bol bol da hatıra fotoğrafı çektirdi. Güzergah üzerinde kendisini bekleyen Büyükşehir Belediyesi Akhisar Muhtarlık Hizmetleri Müdürlüğü çalışanları ve İtfaiye Amirliği ekiplerine de çalışmalarında başarılar diledi.

Manisa Büyükşehir Belediye başkanı ve Cumhur İttifakı Manisa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cengiz Ergün Cumhur İttifakı Akhisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Eryüksel ile birlikte esnaf ve vatandaş selamlamasından sonra Hüseyin Kara Parkı’nda düzenlenen lokma ve pilav hayırlarına katıldı. Cumhur İttifakının adayları alanda ilk olarak Akhisar Gördesliler Derneği tarafından Gördesli Makbule Hanım ve tüm şehitlerimizin ruhlarına düzenlenen lokma hayrına katıldı. Dernek binasında heyete Manisa Milletvekili Uğur Aydemir de eşlik etti. Daha sonra hep birlikte Cumhur İttifakı Akhisar Meclis Üyesi Adayı Doğan Ensivri’nin pilav hayrına katılan Başkan Ergün ve Eryüksel, vatandaşlara pilav dağıttı.