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Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz:

Her evin mutfağı, salonu olduğunu, Balıkesir’in de en güzel salonunun Ayvalık olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Ayvalık Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır.

20 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
Cumhur İttifakı AK Parti Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz:

Her evin mutfağı, salonu olduğunu, Balıkesir’in de en güzel salonunun Ayvalık olduğunu söyleyen Cumhur İttifakı Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, "Ayvalık Türkiye’nin dünyaya açılan kapısıdır. Biz kimsenin sosyal hayatını huzursuz etmeye değil; yüklerini alıp hayatı kolaylaştırmaya geliyoruz. Ayvalık’ın bütünlüğünü koruyacağız. Ayvalık Cumhuriyet şehridir. Biz bu Cumhuriyetin ta kendisiyiz" dedi.


Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Yücel Yılmaz, 31 Mart Yerel Seçimleri sonrasında Ayvalık ile ilgili nasıl bir yol izleyecekleri konusunda açıklamalarda bulundu. Her evin mutfağının, banyosunun ve salonlarının olduğunu söyleyen Yücel Yılmaz, Balıkesir’in en güzel salonunun Ayvalık olduğuna dikkat çekti.Cumhur ittifakıyla bu salonu restore ederek en güzel hale getirmek için yola çıktıklarını ifade eden Yücel Yılmaz, "Bu konuyu herkese çok iyi anlatacağız. Büyükşehir Belediyesi, Cumhur İttifakı Adayı Dr. Nazmi Başaran’ı asla yalnız bırakmayacak. Ayvalık’ta seçimlerden sonra da ittifak etkin bir şekilde sürecek. Bu zamana kadar Ayvalık için taş üstüne taş koyan herkese teşekkür ediyoruz. Artık gerçek projelerle turizme hizmet eden, kimseyi huzursuz etmeyen bir Ayvalık olacak" dedi.


"Ayvalık ise Cumhuriyet şehridir"


Üç tip şehircilik örneğini açıklayan Yılmaz, "Birincisi Konya gibi Kayseri gibi Selçuklu şehirleridir. Birde Osmanlı şehirleri vardır Bursa gibi Edirne gibidir, Ayvalık ise Cumhuriyet şehridir. Bu şehrin Cumhuriyet şehri olduğu bilinciyle gerekeni yapacağız. Biz Cumhuriyetin ta kendisiyiz. Herkes rahat olsun. Biz insanların üstüne yük olmaya değil; yüklerini alıp hayatı kolaylaştırmaya geliyoruz" dedi.


"Ayvalık’ın bütünlüğünü asla bozmayacağız"


Ayvalık Belediye Başkan Adayı Nazmi Başaran ile projeleri tek tek açıklayacaklarını belirten Yılmaz, "Bazen projeler insanları rahatsız edebilir ama bizim projelerimiz insanları rahatsız etmeyecek. Ayvalık’ın bütünlüğünü asla bozmayacağız. Çünkü Ayvalık’ta Türkiye’ye örnek bir Cumhur İttifakı anlayışı ortaya koyacağız, ben buna canı gönülden inanıyorum. Biz makamlara değil göreve talibiz, hizmet etmeye talibiz.


Yılmaz, "Kimsenin huzuru kaçmayacak"


Yılmaz sözlerini şöyle sürdürdü:


"Ayvalık’ta otelcimiz, taksicimiz, çiftçimiz, zeytincimiz, büfecilerimiz kazanacak. Ayvalıklı vatandaşlarımız Ayvalık’ı düşünüyorsa; işi cumhur ittifakının yönetimine bıraksınlar. İnsanlar rahatsız mı olacaklar yoksa mutlu mu olacaklar hep birlikte göreceğiz. Sorunlar hızlı bir şekilde çözülüp şehir ekonomisi mi hareketlenecek hep birlikte göreceğiz. Hiç kimsenin rahat ettiği mekanlarda huzuru kaçırılmayacak, herkes istediği gibi eğlenecek, ulaşım daha iyi olacak, suları daha iyi ve temiz akacak, çevresi ve havası daha temiz olacak. Biz bu şehre daha konforlu, insana yakışır hizmetleri getireceğiz. Bununla ilgili hiç bir şüpheniz olmasın. Ayvalık’ta bir başarı hikayesi yazmak istiyoruz" dedi.

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Haber Tarihi: 20 Şubat 2019 Çarşamba 16:17
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