Cumhur İttifakı adayları Ilgın ve Doğanhisar’da vatandaşlardan destek istedi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MHP İl Başkanı Murat Çiçek, AK Parti ve MHP Milletvekilleri Doğanhisar ve Ilgın’da vatandaşlarla buluşarak Cumhur İttifakı’na güçlü destek istedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Konya Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Uğur İbrahim Altay, Doğanhisar ve Ilgın’da Seçim Koordinasyon Merkezlerini ziyaret ederek vatandaşlarla buluştular.

“Cumhur İttifakı’nın verdiği güçle çalışıyoruz”

Doğanhisar’da Seçim Koordinasyon Merkezi ziyaretinde konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, görevi başında şehit olan ve memleketi Doğanhisar’ın Ayaslar Mahallesinde ebediyete uğurlanan Şehit Mehmet Aksoy’a Allah’tan rahmet, yakınlarına ve milletimize başsağlığı diledi. Konuşmasında yerel seçimlere de değinen Usta, Cumhur İttifakı’nın verdiği güçle seçimlerden büyük bir başarıyla çıkacaklarına emin olduklarını belirtti.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, şehidimiz için Allah’tan rahmet ve milletimiz için başsağlığı dileyerek başladığı konuşmasında birlik ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Büyükşehir olarak Doğanhisar’a 64 milyon liralık yatırım yaptıklarını hatırlatan Altay, “İnsanların yaşadığı yerde gelir elde ederek, mutlu olması için önemli yatırımlar yapıyoruz. Bu aradaki koordinasyonu artırmak için Cumhur İttifakı adayımıza sizlerden destek istiyoruz” diye konuştu.

"Tüm Türkiye’de Cumhur İttifakı kazanacak"

Programa katılan MHP İl Başkanı Murat Çiçek, vatanın bölünmez bütünlüğü için şehit olmuş vatan evlatlarına Allah’tan rahmet diledi. Çiçek, 31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde başta Doğanhisar ve Konya olmak üzere tüm Türkiye’de Cumhur İttifakı’nın kazanacağını dile getirdi.

AK Parti Konya Milletvekilleri Ziya Altunyaldız, Gülay Samancı, MHP Konya Milletvekili Esin Kara, AK Parti İl Başkan Vekili Hasan Çiftçi, AK Parti Konya İl Gençlik Kolları Başkanı Ahmet Murat Koru’nun da bulunduğu ziyarette, Doğanhisar Belediye Başkan Adayı İhsan Öztoklu, AK Parti Doğanhisar İlçe Başkanı Fikret Özeralp, MHP Doğanhisar İlçe Başkanı Reşat Karaaslan da Cumhur İttifakı’nın kazanması için canla başla çalışacaklarını vurguladılar.

Doğanhisar programının ardından Ilgın’a geçen AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta ile Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, AK Parti Konya Milletvekilleri Ahmet Sorgun, Orhan Erdem, Ziya Altunyaldız, Hacı Ahmet Özdemir, Gülay Samancı ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı ile birlikte İlçe Seçim Koordinasyon Merkezi’nin açılışını gerçekleştirdi.

“Davamız, derdimiz bu ülke”

Burada konuşan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti’nin milletten aldığı güçle bugünlere geldiğini belirterek, her zaman önceliklerinin vatan, bayrak ve millet olduğunu vurguladı. Usta, “Davamız, derdimiz bu ülke dedik. Bu ülkeyi bölmek, parçalamak isteyenlere karşı dimdik ayakta durduk. Bugün yine böyle bir süreçteyiz. Hepimizin büyük bir özveriyle çalışarak ayağa kaldırdığı bu dönemden, tekrar çöp, çamur ve çukura sokmaya çalışanlara fırsat verilmeyeceği bir seçimin arifesindeyiz. Bir ve beraber olursak yerel seçimlerden tekrar çok güçlü çıkarsak ülkemizi çöp, çamur ve çukura sokmak isteyenlere iyi bir ders vereceğiz” dedi.

“Büyükşehir’den Ilgın’a 124 milyon liralık yatırım”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Bugüne kadar Ilgın’a hizmet veren Mehmet Karahan Bey’e teşekkür ediyorum. İnşallah Ilgın Belediye Başkan Adayımız Yalçın Bey ile birlikte Ilgınımıza hizmetler yapacağız. Konya Büyükşehir Belediyesi olarak 5 yıl içerisinde Ilgın’a 124 milyon lira yatırım gerçekleştirdik. Bu sadece Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Ilgın’a yaptığı yatırımdır. İnşallah güçlü olacağız ve Ilgın’ın geleceği için çok önemli işler yapmaya devam edeceğiz” diye konuştu.

AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir de “Ilgın’dan çıkmış ve Türkiye dışında da yaşamış birisi olarak, Ilgın’ın ne anlama geldiğini, Konya’nın ne ifade ettiğini, Türkiye’nin ne denli büyük olduğunu yakinen biliyorum. Bunun için, Cumhurbaşkanımızın dediği gibi; Biz Ilgın’a sevdalıyız, Konya’ya sevdalıyız, bu ülkeye sevdalıyız. Taşına toprağına, küçüğüne büyüğüne, hepsine ayrı ayrı sevdalıyız” diye konuştu.

“Türkiye şahlanışını devam ettirecek”

AK Parti Konya İl Başkanı Hasan Angı ise, Ilgın halkından Cumhur İttifakı adaylarına destek istedi. Angı, “Türkiye yerel seçimlerde Cumhur İttifakı’yla bu şahlanışını devam ettirmek istiyor. Nasıl ki Haziran’da verdiğiniz destekle Sayın Cumhurbaşkanımız yeni hükümet sistemini hayata geçirdi. Şimdi yerel seçimlerle de eli çok daha güçlenmiş şekilde hizmeti devam etmek istiyoruz. Mehmet kardeşimiz, sizlerin desteğiyle görevini Yalçın kardeşimize devredecek. Cumhur İttifakı’nın adayı kendisi. Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyemizden Cumhur İttifakının adayı” ifadelerini kullandı.

Ilgın Belediye Başkanı Mehmet Karahan, Ilgın Belediye Başkan Adayı Yalçın Ertaş, AK Parti Ilgın İlçe Başkanı Ali Erten ve MHP Ilgın İlçe Başkanı Harun Ok da var güçleriyle Cumhur İttifakı için çalışacaklarını dile getirdi.

Daha sonra esnaf ve vatandaşları ziyaret eden Cumhur İttifakı heyeti, birlik ve beraberlik için destek istedi.