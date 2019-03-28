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İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayına silahlı saldırı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir'e silahlı saldırıda bulunuldu. AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz saldırıyı kınadı.

28 Mart 2019 Perşembe 13:55
İzmir'de Cumhur İttifakı Meclis Üyesi adayına silahlı saldırı

İzmir’de, dün gece Abdullah Arda Meydanı'nda bulunan Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezinden arkadaşlarıyla ayrılan Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir'e otomobiline bindiği sırada kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi, tabancayla 3 el ateş ederek kaçtı.

Enver İşinibilir, saldırıyı yara almadan atlatırken, olay yerine çağrılan polis ekipleri, 3 boş mermi kovanı buldu.

Bilgisayar programcılığı işiyle uğraşan İşinibilir, polis merkezine giderek saldırgan hakkında şikayette bulundu.

İşinibilir'in kimseyle bir husumetinin bulunmadığı ve saldırganı tanımadığını söylediği öğrenildi.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, eşkali belirlenen zanlıyı yakalamak için çalışma başlattı.

Tehdit ve saldırılara karşı dim dik

AK Parti Gaziemir Belediye Başkan Adayı Nazmi Yılmaz, yaptığı açıklamada saldırıyı kınadı.

Yılmaz, "Tek tesellimiz arkadaşımızın saldırıdan yara almamış olmasıdır. Olayın nedenini bilmiyoruz. Şayet bu siyasi bir saldırı ise biz böyle tehdit ve saldırılarla yolumuzdan dönecek, çalışmaktan geri duracak değiliz. Bu olayın fail ya da faillerinin bir an önce belirlenmesini istiyorum." dedi.

 

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Haber Tarihi: 28 Mart 2019 Perşembe 13:55
  1. İzmir
  2. Abdullah Arda Meydanı
  3. Cumhur İttifakı Seçim Koordinasyon Merkezi
  4. Gaziemir İlçe Emniyet Müdürlüğü
  5. Enver İşinibilir
  6. Cumhur İttifakı Belediye Meclis Üyesi adayı olan Enver İşinibilir

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