Cumhur İttifakı adayı Şirin: "İlk günkü aşkla, sevdamız Turgutlu diyerek çalışmalarımız sürüyor"

Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve Turgutlu Belediye başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet caddesine esnaf ve vatandaşların yoğun ilgisi ile karşılaştı.

31 Mart 2019 Mahalli İdareler seçimleri öncesinde hızlı bir şekilde çalışmalarını sürdüren, Cumhur İttifakı Turgutlu Belediye Başkan Adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin, Cumhuriyet caddesindeki esnafları ziyaret etti. Burada esnaf ve vatandaşlarla uzun süre sohbet eden Cumhur İttifakı adayı MHP’li Turgay Şirin girdiği her dükkanda, tokalaştığı her elde yoğun ilgi ile karşılaştı. Cumhur İttifakı adayı ve Turgutlu Belediye başkanı Turgay Şirin “Cumhuriyet caddemiz zaten prestij caddesi olmayı hak eden bir caddemizdi. Buradaki güler yüzlü esnafımıza katkı sunmayı hedeflediğimiz bir süreçti. Yapılırken belki bir zahmet, rahmet olayı oluyor ama bittikten sonrada bu Allah razı olsun sözünü duymak bize yetiyor. İlk günkü aşkla, sevdamız Turgutlu diyerek çalışmalarımız sürüyor” dedi.

Gerçekleştirilen ziyaretlerde Cumhur İttifakı adayı ve Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin’in yanı sıra AK Parti Turgutlu İlçe başkanı Kazım Dilek, Milliyetçi Hareket Partisi İlçe başkanı Gürhan Bostan, AK Parti 22. Dönem Manisa Milletvekili Süleyman Turgut, Ülkü Ocakları Başkanı Cemal Gürefe, Kadın Kolları ve Gençlik Kolları yöneticileri, Cumhur İttifakı Turgutlu Belediyesi şehir meclisi adayları ve partililer katıldı.