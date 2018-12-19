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Cumhur İttifakı 27+3 formülü! Büyük kentlerde izlenecek yol netleşti

Cumhur İttifakı’nın tarafları olan AK Parti ve MHP’nin 30 büyükşehirin hangilerinde aday çıkaracağı büyük oranda netlik kazandı. Buna göre MHP büyükşehirlerin 27’sinde AK Parti adaylarına deste verecek. AK Parti ise Adana, Manisa ve Mersin’de aday çıkarmayıp MHP adaylarına destekleyecek.

19 Aralık 2018 Çarşamba 07:23
Cumhur İttifakı 27+3 formülü! Büyük kentlerde izlenecek yol netleşti

Cumhur İttifakı'nda 30 ‘büyükşehir’de hangi partinin aday göstereceği büyük oranda netleşti. Son sözü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP lideri Devlet Bahçeli biraraya gelince verecek. Bu kararın ise büyükşehirlerin 27’sinde AK Parti, 3’ün de ise MHP adayının desteklenmesi olduğu belirtildi.

AK Parti'den Mehmet Özhaseki, MHP'den de Sadir Durmaz ittifak çalışmalarını sürdürüyor. MHP lideri Devlet Bahçeli’nin Millet İttifakı’na atıf yaparak "Bu büyükşehirler (İstanbul, Ankara, İzmir) dışında ortak aday çıkardığı her yerde de Cumhur İttifakı'nın gereği her neyse onu yapacağız, onun yanında olacağız" demişti. Bahçeli'nin bu sözünü de göz önünde bulunduran heyetin, 30 büyükşehir üzerinden devam eden çalışmalarda uzlaşmaya vardığı belirtiliyor. 30 büyükşehirde seçime tek adayla girme formülü üzerinde duruluyor.

Karşılıklı Jest

Ankara, İstanbul ve İzmir'de aday çıkarmayacağını açıklayan MHP, Denizli, Erzurum ve Aydın'da adaylarını çekti. Kalan yerlerde de açıklanan aday varsa geri çekilecek, aday yoksa yeni bir aday çıkarılmayacak. MHP yönetiminde olan Adana, Manisa ve Mersin'de de AK Parti aday çıkarmayarak MHP'yi destekleyecek. Cumhur İttifakı’nda 30 büyükşehir dışında kalan illerde nasıl bir yöntem izleneceği de merak ediliyor.

Öte yandan, AK Parti'nin, açıkladığı Kars ve Iğdır adaylarını geri çekebileceği konuşuluyor. Diğer illerde ise her partinin kendi adaylarıyla seçime girmesi bekleniyor.

(Yeni Şafak)

Günün Özeti

Haber Tarihi: 19 Aralık 2018 Çarşamba 07:23
  1. Iğdır
  2. Manisa
  3. Kars
  4. İzmir
  5. İstanbul
  6. Mersin
  7. Erzurum
  8. Denizli
  9. Aydın
  10. Ankara
  11. Adana
  12. Cumhur İttifakı
  13. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  14. Devlet Bahçeli

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