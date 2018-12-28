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AK Parti'den Cumhur İttifakı açıklaması: 15 Temmuz'da oluşmuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, "Aslında milletin gönül ittifakını ifade eden Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuştu." diye konuştu.

28 Aralık 2018 Cuma 16:42
AK Parti'den Cumhur İttifakı açıklaması: 15 Temmuz'da oluşmuştu

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve beraberindeki partililer, Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Çankırı İl Başkanlığını ziyaret etti.

Akbaşoğlu, burada yaptığı açıklamada, AK Parti ve MHP'lilerin gönül ittifakı olan Cumhur İttifakı mensupları olduklarını söyledi.

15 Temmuz gecesi oluşmuştu

MHP İl Başkanı Hidayet Çelik'e ev sahipliği için teşekkür eden Akbaşoğlu, "Aslında milletin gönül ittifakını ifade eden Cumhur İttifakı 15 Temmuz gecesi oluşmuştu. 15 Temmuz'da darbe ve işgal girişimine kalkışıldığı anlaşıldığında AK Parti binası önünde basın açıklaması yaptık. Buna karşı durulması gerektiğini söyleyip milletimizi meydanlara davet ettik. O sıralarda Devlet Bahçeli'nin de meşru hükümetin yanında yer alınacağını net şekilde ortaya koyması vesilesiyle MHP İl Başkanımızla görüşerek meydanlarda beraber yer aldık." ifadelerini kullandı.

O gün adil ve merhametli yeni bir dünyanın yeniden büyük Türkiye'nin eliyle gerçekleşmesine Çankırılılar olarak hep beraber sahip çıktıklarını anlatan Akbaşoğlu, akabinde de Yenikapı ruhunun oluştuğunu belirtti.

Büyük bir zafer elde edildi

Meydanda tarihin en büyük kalabalığının toplandığını ifade eden Akbaşoğlu, "Ama orada ittifaka, milletin gerçek ittifakına sahip çıkanlar iki parti olarak hala oradalar. O da AK Parti ve Milliyetçi Hareket Partisidir. Milletin gönlündeki bu ittifak önce genel seçimlerde büyük bir zafer elde etti. Şimdi de her iki genel başkanın çatısını çaktıkları bu süreç içerisinde 31 Mart seçimlerine yönelik Cumhur İttifakı'nın sonuçlarını inşallah hep beraber, hem Çankırı'da hem Türkiye'de ve küresel anlamda bütün dünyada göreceğiz." diye konuştu.

Çelik de ziyaretlerinden dolayı AK Parti heyetine teşekkür etti.

Ziyarete AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz, MHP Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen ile partililer katıldı.

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 28 Aralık 2018 Cuma 16:42
  1. MHP
  2. AK Parti
  3. AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu
  4. Cumhur İttifakı
  5. AK Parti Çankırı Milletvekili Salim Çivitcioğlu
  6. Çankırı Belediye Başkanı Hüseyin Boz
  7. MHP Çankırı Belediye Başkan adayı İsmail Hakkı Esen
  8. 15 Temmuz

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