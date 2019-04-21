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Seçim 2019 Sayfası

Cumayeri tanıtımla uçacak

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Cumayeri Belediye Başkanlığı makamına oturan Cumayeri ile özdeşleşen Rafting ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.

21 Nisan 2019 Pazar 20:08
Cumayeri tanıtımla uçacak

31 Mart Yerel seçimlerinin ardından Cumayeri Belediye Başkanlığı makamına oturan Cumayeri ile özdeşleşen Rafting ile ilgili olarak açıklamalar yaptı.


Geçmiş döneminde yaptığı Raftig Festivali’nin bu dönemde de devam edeceğini dile getiren Mustafa Koloğlu, “İlçede rafting ile ilgili olarak 2004-2009 yılları arasında her yıl rafting festivalini Nisan Ayı sonunda düzenliyorduk. Ancak bu yıl yetişmediği için düzenleyemedik ama gelecek yıllarda rafting festivalleri devam edecek. Çünkü ülkemiz ve Düzcemizin tanıtım noktasında ciddi katkısı oluyor. Bu festivali hayata geçireceğiz” dedi.



“Yarış pisti için üzerimize düşeni yaparız”


İlçede yapımına eski Belediye Başkanı Recep Tuna döneminde başlanan yarış pistiyle ilgili olarak ta açıklama yapan Mustafa Koloğlu, yarış pistini onayladığını ancak Belediyenin tek başına pisti yapabilecek ekonomik gücü olmadığını belirtti. Başkan Koloğlu, Kenan Sofuoğlu ile Motor Sporları Federasyonu ve Gençlik ve Spor Bakanlığı ile oturulup görüşülerek bir şeyler yapılabileceğini dile getirdi. Mustafa Koloğlu; “İlçemizde yapılmakta olan Motor yarışları pisti ile ilgili olarak ise henüz elimizde net bilgiler yok. Yani konunun muhatapları ortada yok. Ama ben geleceklerini düşünüyorum. Bir araya gelince konuları görüşerek neler yapılacağına başkacağız. Ama ben pistin genel olarak Cumayeri’ne faydalı olacağını düşünüyorum. En az rafting kadar belki raftingden daha fazla faydası olacaktır. Ama projeyi kim yapıyor, kim yapacak, belediyenin bu projedeki yeri neresi, projeyi yürüten AK Parti Milletvekili Kenan Sofuoğlu bu projenin neresinde tam olarak bunları bilmiyorum. Belediye bütçesi ile yapılacaksa bu proje bizim boyumuzu aşar. Kaynak aktarımı gibi bir şey söz konusu olmaz ama birileri destekliyorsa, kaynak noktasında destekleniyorsa ve Cumayeri Belediyemizde elini taşın altına koyması gerekiyorsa belediye olarak bizde varız” dedi.

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Haber Tarihi: 21 Nisan 2019 Pazar 20:08
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