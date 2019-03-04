Cumayeri Belediye Başkanı Tuna projelerini tanıttı

Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan 5 yıl daha yetki istedi. 2014 yılında vaat ettiği projelerinin hepsini gerçekleştiren Tuna, hazırladığı projeleri Cumayeri halkı ile paylaştı.

Programda, Cumayeri Belediye Başkanı AK Parti Cumayeri Belediye Başkan adayı Recep Tuna ilk olarak görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan bahsetti. Başkan Tuna 2014 yerel seçimleri öncesi verdikleri tüm sözleri yerine getirdiğinin altını çizerek; “2014 yılında yapılan Yerel seçimler öncesi verdiğimiz tüm vaatleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 5 yılda yapacaklarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Göreve gelmeden önce en çok şikayet edilen konuların başında su sorunu geliyordu. Cumayeri’nde kangren haline gelen su sorunu artık tarih oldu.Kurduğumuz arıtma tesisimiz ile artık musluklarımızdan temiz, içilebilir su akıyor. Depremden bu yana atıl vaziyette olan belediye meydanımızdaki pürüzü gidererek oraya içerisinde belediye hizmet binasının da olduğu iş merkezimizi kazandırdık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Değerli milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’nun da gayretleri ile motor pisti projemizi başlattık. Bu projemiz sadece Cumayeri ve Düzce Projesi değil Dünya projesi olacak. Yüz binlerce kişi Cumayeri’ne gelerek burada yarışları izleyecek ve Cumayeri’nin ekonomisine büyük katkı sağlanacak” dedi.

Başkan Tuna hayata geçirdiği projelerin ardından yeni dönem için hazırladığı projeleri slayt eşliğinde katılımcılara anlattı. Başkan Tuna’nın yeni dönem için hazırladığı projeler; Pazaryeri, Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Kongre Merkezi ve Düğün Salonu, Dereboyu Islah, Spor Altyapı Akademisi, Rafting Turizm Alanı, Sanayi Sitesi ve Terminal, Konferans Salonu, TIR park alanı düzenlemesi, Orta Mahalle Bulvar düzenlemesi, Orta Mahalle mezarlık düzenlemesi, Macera Parkı, Yarış Pisti, Park alanları, Kavşak düzenleme çalışmaları, Cumayeri Tarih Müzesi, Kültür Gezileri, TOKİ Projeleri, Külliye ve Kur’an Kursu. Başkanın projeleri büyük ilgi gördü.

Konuşmaların ardından Belediye meclis üyeleri ve partililer ile toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.