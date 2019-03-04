0553 313 94 23

Cumayeri Belediye Başkanı Tuna projelerini tanıttı

Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan 5 yıl daha yetki istedi.

04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
Cumayeri Belediye Başkanı Tuna projelerini tanıttı

Cumayeri Belediye Başkanı Recep Tuna 31 Mart yerel seçimleri öncesi vatandaşlardan 5 yıl daha yetki istedi. 2014 yılında vaat ettiği projelerinin hepsini gerçekleştiren Tuna, hazırladığı projeleri Cumayeri halkı ile paylaştı.


Programda, Cumayeri Belediye Başkanı AK Parti Cumayeri Belediye Başkan adayı Recep Tuna ilk olarak görev süresi boyunca yaptığı çalışmalardan bahsetti. Başkan Tuna 2014 yerel seçimleri öncesi verdikleri tüm sözleri yerine getirdiğinin altını çizerek; “2014 yılında yapılan Yerel seçimler öncesi verdiğimiz tüm vaatleri yerine getirmenin gururunu yaşıyoruz. 5 yılda yapacaklarımızdan kısaca bahsetmek istiyorum. Göreve gelmeden önce en çok şikayet edilen konuların başında su sorunu geliyordu. Cumayeri’nde kangren haline gelen su sorunu artık tarih oldu.Kurduğumuz arıtma tesisimiz ile artık musluklarımızdan temiz, içilebilir su akıyor. Depremden bu yana atıl vaziyette olan belediye meydanımızdaki pürüzü gidererek oraya içerisinde belediye hizmet binasının da olduğu iş merkezimizi kazandırdık. Altyapı ve üst yapı çalışmalarını büyük ölçüde tamamladık. Değerli milletvekilimiz Kenan Sofuoğlu’nun da gayretleri ile motor pisti projemizi başlattık. Bu projemiz sadece Cumayeri ve Düzce Projesi değil Dünya projesi olacak. Yüz binlerce kişi Cumayeri’ne gelerek burada yarışları izleyecek ve Cumayeri’nin ekonomisine büyük katkı sağlanacak” dedi.


Başkan Tuna hayata geçirdiği projelerin ardından yeni dönem için hazırladığı projeleri slayt eşliğinde katılımcılara anlattı. Başkan Tuna’nın yeni dönem için hazırladığı projeler; Pazaryeri, Kültür Merkezi, Millet Kütüphanesi, Kongre Merkezi ve Düğün Salonu, Dereboyu Islah, Spor Altyapı Akademisi, Rafting Turizm Alanı, Sanayi Sitesi ve Terminal, Konferans Salonu, TIR park alanı düzenlemesi, Orta Mahalle Bulvar düzenlemesi, Orta Mahalle mezarlık düzenlemesi, Macera Parkı, Yarış Pisti, Park alanları, Kavşak düzenleme çalışmaları, Cumayeri Tarih Müzesi, Kültür Gezileri, TOKİ Projeleri, Külliye ve Kur’an Kursu. Başkanın projeleri büyük ilgi gördü.


Konuşmaların ardından Belediye meclis üyeleri ve partililer ile toplu fotoğraf çekiminin ardından program sona erdi.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 13:49
  1. kültür
  2. fotoğraf

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Aracını saniyeden aldı, test sürüşünde dere yatağına uçtu
    1. Aracını saniyeden aldı, test sürüşünde..
    2. Bigalı Mehmet Çavuş törenle anıldı
    3. Hamile eşini öldüren kocanın cezası 20..
    4. Ziraat Leasing, Ziraat Katılım'a katıldı
    5. Öğrencilerden Yeşilay Haftası..
    6. Yönetmen koltuğuna çocuklar geçti
    7. Husilerden İngiltere'ye Hudeyde tepkisi
    8. Gratis, Türkiye'nin "1 Numaralı..
    9. Kayıp baterist ölü bulundu
    10. Bakan Gül'den terörle mücadelede..
    11. Binali Yıldırım: “Metrobüs ve Metro..
    12. Evkur Yeni Malatyaspor inişe geçti
    13. Türkmen liderden "Kerkük, Irak ve..
    14. Adıyaman ‘Eğri Çay Millet Bahçesi’ ile..
    15. Arkadaşlarının bulunduğu evi yakan..
    16. "TMSF kayyumluğundaki firmaların aktif..
    17. İran’da başkent taşınsın tartışmaları..
    18. Torbalı’daki o köprüyü sel yıktı,..
    19. Polisi 14 kurşunla yaralayan 4 zanlı..
    20. Mehmet Özhaseki Güdüllülerle buluştu
    21. Uyuşturucu satarken suçüstü yakalanan..
    22. Nilüfer’e motorcu dostu bariyer
    23. Tarım ve Orman Bakanı Bekir..
    24. Pakistan'ın İstanbul Başkonsolosu'nun..
    25. Tanzim satış noktalarında bir ürünün..
    26. Bakan Gül: "Sigorta şirketlerine ve..
    27. Yeni Nesil Hareketi lideri Şasivar..
    28. “Dünyada Her 9 Kişiden 1’i Gizli Aç"
    29. Jandarma aranan 5 kişiyi yakaladı
    30. Siverek’te trafik kazasında bir kişi..
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    Firari hortumcu Cem Uzan Türkiye'ye mi dönüyor? "Harika bir haber geldi"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    "İki ay boyunca durmadan sıkıştırdım ama tık yok"
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Dünyada sadece Türkiye'de var! Tehlike çanları çalmaya başladı
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Restoran şefi açıkladı: Yere düşenleri tabağa koyuyorduk
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı
    Karadayı’dan ‘Yüce Divan’ kurnazlığı

    Günün Karikatürü

    3 Mart 2019
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Türkiye'nin TARP projesinin gizli bilgilerini çalmışlar!
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz
    Uzun yıllar prim ödeyenlere müjdeli haber! Paranızı geri alabilirsiniz