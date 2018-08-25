0553 313 94 23

Cumartesi Anneleri eyleminde göstericiler dağıldı!

Taksim'de izinsiz gösteri yapmak isteyen gruba polisin müdahalesinin ardından İstiklal Caddesi ile ara sokaklarda bekleyen gruplar da dağıldı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:46
Cumartesi Anneleri eyleminde göstericiler dağıldı!

"Cumartesi Anneleri"nin, 700. hafta etkinliği için Taksim İstiklal Caddesi üzerinden Galatasaray Meydanı'na gelmek isteyen gruba polisin müdahalesi sonrasında caddede bir süre bekleyen, aralarında HDP eş genel başkanları Pervin Buldan ve Sezai Temelli'nin yanı sıra HDP ve CHP milletvekillerinin de bulunduğu grup, daha sonra bölgeden ayrıldı.

Polisin müdahalesi sonrasında Beyoğlu'ndaki ara sokaklara kaçan gruptakiler de güvenlik güçlerinin önlemi dolayısıyla İstiklal Caddesi'ne çıkamayarak dağıldı.

İzinsiz gösteri dolayısıyla 37 kişi gözaltına alındığı, şüphelilerin işlemlerinin Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Güvenlik Şube Müdürlüğü'nde sürdüğü öğrenildi.

Haber Tarihi: 25 Ağustos 2018 Cumartesi 16:46
  1. Taksim
  2. Provokatif eylem
  3. Göstericiler dağıldı
  4. cumartesi anneleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    1. İran'dan dikkat çeken Irak kararı!
    2. Ndiaye'den dikkat çeken paylaşım!
    3. Kullandığı traktörün altında kalan..
    4. Şifreli sözlerle uyuşturucu satışı!..
    5. Tüketici Mahkemesinden kritik su..
    6. Fenerbahçe Marco Fabian'ı bitirdi!..
    7. Sancaktepe'de başpehlivan Ali Gürbüz!
    8. Darp edilen engelli vatandaş yaşam..
    9. Tramplenden göğüs üstü atladı, 15..
    10. Anahtarını evde unutması pahalıya..
    11. Artık kan bulmak zor olmayacak! Kanı..
    12. Kansere karşı yerli üretim guava! Her..
    13. Papa Francis: İrlanda'da yaşananlar..
    14. Philip Cocu iddialı konuştu: Baştan..
    15. Terör bitti, Mardin halkı keyfini..
    16. Ünlü türkücü hayatını kaybetti
    17. Süleyman Soylu: Ölümlü kaza oranı..
    18. Twitter CEO'su Jack Dorsey'e şok!
    19. İran'da orman yangını: 4 kişi öldü
    20. PKK'ya havadan bomba yağdı! 2'si de..
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    "Fetullah Gülen'in köpeğiyim" diyordu... Hapiste öldü!
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    2018 LGS ek kontenjan ve ikinci tercihler ne zaman?
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    ODTÜ'de 'terör örgütü' skandalı! PKK üniversitede cirit atıyor
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    "Türkiye'nin IMF'ye dönmesi Türkler için felaket olur"
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım
    Çarpıcı Brunson iddiası: Karısına yakalandım

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Otomotiv devi gökyüzünü bombaladı! Skandal olay kuraklığa neden oldu
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz
    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Elimizin tersiyle itiyoruz