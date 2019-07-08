0553 313 94 23

Cumaovalılar Derneği açıldı

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin açılışı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından yapıldı.

08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
Cumaovalılar Derneği açıldı

Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin açılışı, Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar tarafından yapıldı.


Menderes Belediye Başkanı Mustafa Kayalar’ın da kurucusu olduğu Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneğinin açılışı gerçekleşti. Açılışa Başkan Kayalar’ın yanı sıra Menderes Kaymakamı Bahri Tiryaki, siyasi parti temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.


Açılışta konuşan Başkan Kayalar, hemşehri derneklerinin önemine değinerek, "Kentlerin oluşmasında en büyük etkenlerden birisi insan kültürüdür. İnsan, aidiyet duygusuyla yaşadığı kentin kültürünü benimsemeli, onu her zaman korumalı ve değerlerine sahip çıkmalıdır. Hemşehri dernekleri de bölge sakinlerinin bir araya gelerek aidiyet duygusu üzerine oluşturdukları ve bölgenin çıkarını göz önünde tutarak çeşitli iş birliğinin oluşturulduğu sivil toplum örgütleridir. Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği’mizde bu amaçla kurulmuş ve kentin değerlerine sahip çıkarak bu değerleri geleceğe taşımayı amaçlamıştır" dedi.


Menderes Belediyesi olarak hemşehri dernekleriyle uyum içerisinde çalışacaklarını kaydeden Kayalar, "’Her şey Menderes için’ sloganıyla yola çıkarken amacımız; ilçemizin tüm değerlerine sahip çıkmaktı. Bu kapsamda hemşehri dernekleriyle ortak hareket etmeyi kendimize hedef bildik. Hayata geçireceğimiz iki proje olan kent konseyi ve halk meclisi ile hemşehri bilincinin geliştirilmesine katkı sağlayacak, ortak akılda bir araya geleceğiz. Çok sesliliği önemsiyor ve her kesime eşit hizmet anlayışıyla hareket ediyoruz" şeklinde konuştu.


Cumaovalılar Sosyal Yardımlaşma, Dayanışma, Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Akın ise derneğin kurulmasının büyük bir ihtiyaç olduğunu ifade ederek, "Derneğimizin amacı; Cumaovalı hemşehrilerimizin birlik ve beraberlik içinde yaşamaları, yöreye has gelenek, görenek, örf ve adetleri canlı tutarak gelecek nesillere aktarılması, değerlere sahip çıkarak sivil toplum faaliyetlerini icra etmektir" diye aktardı.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Temmuz 2019 Pazartesi 12:19
  1. kültür

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim belli oldu
    1. İstanbul Kastamonuspor’da yeni yönetim..
    2. Japonya'dan İran'a nükleer anlaşmaya..
    3. 64 yaşında ehliyet sahibi oldu
    4. Kongolu eski lider Ntaganda savaş..
    5. Kadınlara özel ücretsiz vale hizmeti
    6. Mersin’de çalınan araç Nevşehir’de..
    7. Macaristan’da Paks-2 NGS’de ilk inşaat..
    8. Ülgen ve Sivrikaya OSBÜK Genel..
    9. ’Pinti Hamit’ hem güldürdü hem..
    10. Bakan Selçuk'un sahiplendiği "Pergel"..
    11. Bakan Kasapoğlu, doğa kampında..
    12. Annelere Ek Gıdaya Geçiş Atölyesi
    13. Ahlat Ziraat Odası ve Kuveyt Türk..
    14. Başkan Hürriyet’ten hayvan..
    15. Arılar onu sokmuyor
    16. Altın fiyatları
    17. Şamil Tayyar'dan yeni parti açıklaması!
    18. Hakkari Çukurca'da 3 terörist etkisiz..
    19. İhlas Vakfı 1’inci ilahiyatçilar..
    20. Galatasaray'dan Fatih Terim paylaşımı
    21. Sözleşme imzalamayan futbolcular..
    22. Manavgat Belediyesi’nden ücretsiz..
    23. Kocaeli’de 4 haftada 469 kişi..
    24. Türkiye'de ilk ve tek! "Ay yıldız"..
    25. Eskişehir'de FETÖ şüphelisi yakalandı
    26. İzmir’in o ilçesinde seçimler yeniden..
    27. Kayserispor Başkanı Erol Bedir: "Deniz..
    28. Dicle Elektrik’ten Mardin açıklaması:
    29. Midyat’ta uyuşturucu madde ele..
    30. Başkan Kavuş, fidanlık ve seralarda..
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Savcı Sayan yeni nikah uygulamasını duyurdu!
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    Vatandaşlara uyarı! Süre giderek azalıyor
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de işler karıştı! Şimdiden İmamoğlu’na göre hareket edenler, Kılıçdaroğlu’nu rahatsız etti... “Tetikte bekliyor”
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    CHP’de liyakat yok partizanlık var
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı
    Deşifre oldular! Ajan gazetelere CHP'li medya sahip çıktı

    Günün Karikatürü

    7 Temmuz 2019
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    MİT Başkanı Hakan Fidan’dan dikkat çeken açıklama! ‘Diplomatik istihbarat’
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor
    Beşiktaş'ta deprem! Burak Yılmaz'la yollar ayrılıyor