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Cumali Atilla kimdir? AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumali Atilla nereli?

Cumali Atilla'nın AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ismi açıklanmasından sonra Cumali Atilla'nın kim olduğu araştırılıyor. Diyarbakır AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cumali Atilla kimdir? Cumali Atilla nereli ve kaç yaşında? İşte Cumali Atilla biyografisi

24 Kasım 2018 Cumartesi 16:35
Cumali Atilla kimdir? AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı Cumali Atilla nereli?

Cumali Atilla'nın AK Parti Diyarbakır Büyükşehir Belediye başkan adayı olarak ismi açıklanmasından sonra Cumali Atilla'nın kim olduğu araştırılıyor. Diyarbakır AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan adayı olan Cumali Atilla kimdir? Cumali Atilla nereli ve kaç yaşında? İşte Cumali Atilla biyografisi

Cumali Atilla, 1964 yılında Elazığ’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesini bitirdi. Evli ve üç çocuk babasıdır. İlk ve orta öğrenimini Elazığ’da, Yükseköğrenimini İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinde tamamladı. Atilla, 1990 yılında Erzincan Kaymakam adayı olarak göreve başladı. Dil eğitimi ve yönetim sistemi konularında çalışmalar yapmak üzere 8 ay İngiltere’de bulundu. Atilla, Çorum Uğurludağ ve Afyon Çobanlar ilçesinde Kaymakam vekilliği görevini yürüttü. Daha sonra sırasıyla Giresun Piraziz, Muş Malazgirt, Bolu Mengen Kaymakamlığı, Diyarbakır Vali Yardımcılığı, Konya Beyşehir, Ankara Etimesgut Kaymakamlığı görevlerinde bulundu. Etimesgut Kaymakamı olarak kamu hizmetine devam ederken kayyum olarak Diyarbakır Büyükşehir Belediyesi'ne atandı.

2009 Diyarbakır yerel seçim sonuçları

Diyarbakır 2014 yerel seçim sonuçları

BDP adayı Gültan Kışanak % 55.1

AK Parti adayı Mehmet Galip Ensarioğlu % 35 

Diyarbakır 24 Haziran genel seçim sonuçları

HDP: % 67.03

AK Parti: % 20.52

İYİ Parti: % 2.75

CHP: % 2.03

SP: % 1.72

MHP: % 1.20

HDP Diyarbakır Milletvekilleri

Adnan Selçuk Mızraklı 

Saliha Aydeniz 

İmam Taşçıer 

Remziye Tosun 

Hişyar Özsoy 

Semra Güzel 

Garo Paylan 

Dersim Dağ 

Musa Farisoğulları 

AK Parti Diyarbakır Milletvekilleri

Mehmet Mehdi Eker 

Ebubekir Bal 

Oya Eronat 

 

Haber Tarihi: 24 Kasım 2018 Cumartesi 16:35
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