Cumali Atilla, Diyarbakır’da çok sevildi

OĞUZHAN GÜLTEKİN/ANKARA

AK Parti’nin, 31 Mart yerel seçimler için açıkladığı 60 il belediye başkan adayları arasında kayyım olarak görev yapan Cumali Atilla’yı Diyarbakır’dan belediye başkanı olarak gösterdi.

Konuya ilişkin Akit’e konuşan AK Parti eski Milletvekili Cuma İçten, “Cumali Atilla daha önceki yıllarda Diyarbakır’da vali yardımcısı olarak görev yapmıştı. Dolayısıyla Diyarbakır halkı tarafından çok iyi tanınan bir insandı. Bölgede edindiği tecrübeler ve kayyumluk sürecinde yaptığı çalışmalar sayesinde bölge halkının gönlünü kazanmayı başarmıştır. Büyükşehir belediyesi HDP’nin elindeyken terör örgütlerine finans kaynağı oldukları için bölgede bir ilerleme olmamıştı. Ama Cumali Atilla ne zaman kayyım olarak atandı, Diyarbakır bütün ihtişamıyla göz doldurmaya başladı. Dört şeritli yollar yapıldı, sayısız kavşak ve bulvarlar yapıldı, alt yapı çalışmaları yapıldı, şehrin görüntüsü tamamen değiştirildi. Halkla iç içe olarak, onların sorunlarını dinleyerek ona göre ilerledi. Dolayısıyla bölge halkının devletle barışmasına önderlik etti ve belediyeciliğin ne demek olduğunu, nasıl yapıldığını insanımıza gösterdi” şeklinde konuştu.

Şehre sihirli bir değnek değdi

Bölgede olumlu bir havanın var olduğunu vurgulayan AK Parti Diyarbakır Milletvekili Oya Eronat da, “Halk yıllardır görmediği hizmeti Cumali Atilla’nın kayyumluk yaptığı sürede gördü. Bölgede gençlik merkezleri açıldı, sayısız bulvar yapıldı, yollar yapıldı, yeşillendirme yapıldı, altyapı sorunu çözüldü, kaldırım sorunları giderildi. En önemlisi de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın belediye başkanlığı yaptığı sıralar başlattığı gönül belediyeciliğine önem verdi. Çocuklara, gençlere, yaşlı hizmetleri başlattı. Yani son iki yıl içerisinde Diyarbakır'a sihirli bir değnek değdi. Yapılan anketlerde de memnuniyet oranları yüzde 78 oranında çıktı. Dolayısıyla bölge halkının hizmete oy vermesini bekliyoruz” ifadelerini kullandı.