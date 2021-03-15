Cuma namazı yasaklanacak mı? Cuma namazları tekrar yasaklanıyor mu?

Cuma namazı yasaklanacak mı? İllerin korona risk haritası bugün gerçekleştirilecek olan Kabine toplantısı sonrası yeniden güncellenecek. Koronavirüsle mücadelede kapsamında 1 Mart’tan itibaren kontrollü normalleşmeye geçildi. Kontrollü normalleşmenin ardından iki hafta geçti. Bilim Kurulu tarafından önerilen tavsiyeler Kabine toplantısında Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sisteminin kabinesinin masasında olacak. Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısında, normalleşme, aşılama, mutant virüs, yüz yüze eğitim, 65 yaş kısıtlamasına kadar birçok konu görüşüldü. Havaların ısınmasıyla birlikte hafta sonu yasaklarının olduğu illerde dahi sokaklar, sahiler, parklar dolup taştı. Hal öyle olunca da cuma namazı yeniden yasaklanır mı? sorusu da gündeme geldi.

Cuma namazları tekrar yasaklanıyor mu?

Türk Diyanet Vakıf Sen Genel Başkanı Nuri Ünal “Kontrollü normalleşmeye uyulmaz ise Cuma namazları başta olmak üzere çeşitli yasaklar gündeme gelebilir” dedi. Nuri Ünal, korona yasaklarına ilişkin olarak şunları söyledi: “Hükümet yeni tedbirler alarak kısıtlamaları bitirdi, Cuma namazlarını gidip camilerimizde, mescitlerimizde kılabiliyoruz. Bunun kıymetini bilelim. Son günlerde medyadan okuduğumuz haberler maalesef güzel haberler değil. Kurallara uyma noktasında sorunlar yaşanıyor. Kalabalık ortamlarda gereksiz yere vakit harcıyoruz. İhtiyacımız olmadığı halde sokakları, caddeleri dolduruyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uymadan eğlence alanlarında saatlerce duruyoruz. Ve tüm bunların neticesinde de Devlet yasakları geri getirince bağırıp çağırıyoruz. Şimdi gündemde konuşuluyor Cuma namazları tekrar yasaklanıyor mu? Böyle giderse yasaklanır, biz toplum olarak kurallara uymaz isek, vaka sayıları artış gösterir ise Diyanet İşleri Başkanlığımızda ilgili kurumlar ile istişare sonucunda alacağı karar ile cumayı yasaklayabilir.”