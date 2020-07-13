Cuma namazı sonrası yapılan tesbihatlar

Musa Ordu/Kocaeli

Üç dört aydan bu tarafa, salgın haline gelen korona virüs sebebiyle, bütün dünyada olduğu gibi, memleketimizde de bazı tedbirler alınmıştır. Bu meyanda bilindiği üzere, Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından da, cuma namazı ve namazlardan sonra yapılan tesbihatla alakalı olarak bazı düzenlemeler yapılmış bulunmaktadır. Şöyle ki;

Alınan karara göre, camilerde sosyal mesafeye dikkat edilerek namaz kılınacak, cuma namazının ilk dört rekâtından sonra hutbe okunup, arkasından iki rekât farz namazı kılınıp cemaat dağılacak. Namazlardan sonra da tespih çekilmeyecek. Nitekim üç haftadan beri de bu minval üzere cuma namazı kılınmakta, namazlardan sonra da tespih çekilmemektedir. Âcizane kanaatime göre bu şekilde yapılan uygulama benim içime sinmemektedir. Bu hususu bilen bir kaç kişi ile görüştüm. Onlar da aynı kanaatte olduklarını ifade ettiler.

Önce sosyal mesafeden başlayalım. Lisanımızda sosyal mesafe diye bir ifade tarzı yoktur. Bu tamamen uydurulmuş, içi boş, herhangi bir karşılığı olmayan bir ifade tarzıdır. Maalesef, kulağa hoş geldiği için halkımız tarafından da kolayca kabul edilmiştir. Bunun doğrusu, lisanımıza uygun olanı, FİZİKİ MESAFEDİR. Tabii ki, bu saatten sonra bunu değiştirmek mümkün olmadığı gibi, esasen de kimsenin bu durumu bir mesele olarak gördüğünü ve göreceğini de zannetmiyorum. Cuma namazının kılınma şekline gelince, muteber İslam ilmihali olarak kabul edilen Diyanet İşleri Eski Başkanlarından rahmetli Ömer Nasuhi Bilmen’e ait Büyük İslam İlmihali’nin 154. sayfasın da aynen, “Cuma namazının vakti tam öğle namazının vaktidir. Cuma namazı için minarelerde ezan okunur. Camilere gidince önce, aynen öğle namazının sünneti gibi,dört rekât cumanın ilk sünneti kılınır. Ondan sonra cami içinde bir ezan daha okunur. Minberde cemaate karşı bir hutbe okunur. Bu hutbeden sonra kamet alınarak cumanın iki rekat farzı cemaatle aşikare okuyuşla kılınır. Bu farzdan sonra yine öğlenin ilk dört sünneti gibi, cumanın son dört rekât sünneti kılınır. Bundan sonrada “Zuhru ahir” diye dört rekât namaz kılınır. Arkasından da “vaktin sünneti” niyeti ile aynen sabah namazının sünneti gibi iki rekât namaz daha kılınır” denilmektedir.

Üzülerek ifade edeyim ki, cuma namazının 10 rekât kılınması hususu bugün birçok yerlerde yaygın hale gelmiş bulunmaktadır. Fakat şimdi, cuma namazının ilk dört rekât sünneti kılınıp, arkasından da iki rekât farzı eda edildikten sonra müekked sünnet olan dört rekat namaz kılınmamakta, arkasından da zaman azlığı bahane edilerek tespih filan da çekilmemektedir. Fakat buna karşılık bazı hallerde en az beş dakika süre ile dua yapılmaktadır. Duadan sonra da cemaatin camiyi bir an önce terk etmeleri beklenmektedir. Tabii ki terk eden olursa. Diğer vakit namazlarında da vakit azlığı sebebiyle tespih çekilmezken bilhassa sabah namazlarında üç-beş dakika zikir çekilmekte, arkasından da aşr-ı şerif okunmaktadır. Fakat zaman yok diye tespih çekilmemektedir. İmamlar memur olmaları hasebiyle, haklı olarak verilen emirlere harfiyen riayet etmektedirler. Fakat cemaatin bir kısmı tespih çekmeye devam etmektedir. Çok calibi dikkat bir husustur ki, tespih çekenler ile çekmeyenler ayni anda camiden çıkmaktadırlar. Netice itibariyle, evvelce yapılan uygulamalara ters bir uygulama yapılacağına, en fazla beş dakika daha müsaade edilip, yukarıda bahsedilen müekked olan cumanın son dört rekat sünneti de pekala kılınabilir. Arkasından da Hanefi mezhebine göre namazın rükünlerinden olarak kabul edilen tespih de çekilebilir. Tespih çekilmesi talebi, diğer vakit namazları için de geçerlidir.

Acizane kanaatime göre, bu şekilde hareket edildiği takdirde hem doğru olan yapılmış olacak, hem de cemaatin tereddütleri ortadan kalkmış olacaktır.

Tabii ki, takdir sizlerindir.