Cuma namazı sonrası sokaklar Erdoğan ve Türkiye sesleriyle inledi
Suriye'nin İdlib kentinde yaşayan halk, Cuma namazı sonrası sokaklara döküldü. Ellerinde Türk bayrakları ile sloganlar atan İdlib halkı, "Erdoğan ve Türkiye" sesleriyle sokakları inletti.21 Eylül 2018 Cuma 17:35
İdlib'te Cuma namazı sonrası Türkiye coşkusu vardı.
Bir çok ilçede sokaklara dökülen İdlib halkı ellerinde Türk bayraklarıyla yürüdü. Türkiye'nin İdlib'teki sivil katliamı durdurmasına teşekkür eden Suriyeliler, meydanlarda, Başkan Erdoğan ve Türkiye için besteledikleri sloganları haykırdı.
Kalabalık, "Osmanlı'nın torunu güzel Türkiye halkı, Osmanlı'nın torunu Erdoğan" sesleriyle İdlib'te meydanları inletti.
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