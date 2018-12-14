0553 313 94 23

Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saati kaçta?

Cuma namaz saat kaçta kılınıyor? Müslüman alemi için çok büyük öneme sahip olan cuma vaktinde camiler tıklım tıklım olmakta. İstanbul namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar İstanbul namaz vakitleri ve İstanbul’da cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını bulmak için diyanet namaz saatlerini araştırmakta. Peki Ankara Cuma namaz saati, İzmir Cuma namaz saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimine göre, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz saati...

14 Aralık 2018 Cuma 08:54
Cuma namazı saat kaçta? İstanbul Ankara İzmir cuma namazı saati kaçta?

Cuma namaz saat kaçta kılınıyor? Müslüman alemi için çok büyük öneme sahip olan cuma vaktinde camiler tıklım tıklım olmakta. İstanbul namaz vakitlerini merak eden vatandaşlar İstanbul namaz vakitleri ve İstanbul’da cuma namazı saat kaçta sorusunun cevabını bulmak için diyanet namaz saatlerini araştırmakta. Peki Ankara Cuma namaz saati, İzmir Cuma namaz saat kaçta kılınacak? Diyanet takvimine göre, İstanbul, Ankara, İzmir cuma namaz saati...

Bugün Müslümanların haftalık bayramı. Cuma gününe ilişkin Müslümanlar işlerini bırakıp Allah’ın farzını yerine getirmek için camilere akın edecekler. Peygamberimizin doğduğu ay olan Rebiül ahir ayının içerisindeyiz. Rebiül ahir ayının faziletiyle birlikte cumanın da bereket ve feyzinden istifade etmek isteyen vatandaşlar İstanbul’da cuma namazı için camilere akın edecek. Peki İstanbul cuma namazı kaçta? İstanbul’da cuma namaz saati kaçta okunuyor? İstanbul namaz vakitleri ne? İşte İstanbul cuma namaz saati ve diyanet namaz vakitlerine göre İstanbul namaz vakitleri… Cuma namazı bugün İstanbul'da 13.05'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak. Ankara'da ise Cuma namazı 12.49'da okunacak öğle ezanından sonra kılınacak. İzmir'de Cuma namazı ise 13.12'de okunacak öğle ezanının ardından kılınacak.

İstanbul’da cuma ezanı saat 13.05’de okunacak.

Peki İstanbul namaz vakitleri kaçta oluyor?

İstanbul öğle namazı vakti saat 13.05

İstanbul ikindi namazı vakti saat 15.22

İstanbul akşam namazı vakti saat 17.43

İstanbul yatsı namazı vakti saat 19.10’da okunacak.

İstanbal haftalık namaz vaktleri

Cuma namaz vakitleri için tıklayınız

Haber Tarihi: 14 Aralık 2018 Cuma 08:54
  1. İzmir
  2. Ankara
  3. Cuma namazı saat kaçta?
  4. İstanbul'da cuma namazı saati kaçta?
  5. Cuma namazı
  6. cuma namazı saati saat kaçta
  7. cuma namazı kaçta tokat
  8. cuma namazı vakti
  9. cuma namazı saati kaçta
  10. cuma namaz
  11. cuma namaz saatleri
  12. cuma namaz ayeti
  13. cuma namazı kaçta başlıyor
  14. cuma namazı vakitleri

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı kararı!
    1. 4'ü albay 219 asker hakkında gözaltı..
    2. Muş'ta terör operasyonu
    3. Kasımpaşa, Konyaspor'a konuk oluyor
    4. Marmara'da hava durumu
    5. "İş dünyasının 2019 beklentileri 3..
    6. Bursa cuma namazı saat kaçta?
    7. YTB Başkanı Eren AA'nın "Yılın..
    8. Dolar/TL, 5,36 seviyesinde işlem görüyor
    9. İstanbul'da 219 asker hakkında..
    10. Cuma namazı kaçta Tokat
    11. Dolar ve euro güne nasıl başladı?
    12. Mali'de sivillere saldırı: 47 ölü
    13. Yurt içi piyasalar, Fitch'in..
    14. Mehmet Arı kimdir nerelidir?
    15. Sakine Solmaz Haberal kimdir nerelidir?
    16. PKK'yı 40 yıl bitiremedik, bu kafa ile..
    17. Serbest piyasada döviz açılış fiyatları
    18. Bitki koruma ürünleri ithalatına..
    19. GÜNDEM / 14 Aralık 2018
    20. Mehmet Ali Kahraman kimdir nerelidir?
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    AK Partili isimden Abdullah Gül hakkında şok sözler! 'Yanlış yoldasın'
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Sokağa çıkma yasağı ilan edildi
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Yeni internet fiyatları enflasyonu zıplatacak
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Hakkari'den kötü haber! Çok sayıda asker yaralı
    Günün âyet ve hadisi
    Günün âyet ve hadisi

    Günün Karikatürü

    14 Aralık 2018
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Ankara'da Yüksek Hızlı Tren kazası! Çok sayıda...
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu
    Yeniden aday gösterilemeyen başkan CHP'yi yerden yere vurdu