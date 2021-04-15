Cuma namazı kaçta kılınacak? Ramazanın ilk cuması cuma namazı vakti 15 Nisan Cuma namazı saat kaçta?

Cuma namazı saati kaç? Yüce Allah insanı kendisine iman ve ibadet etmek için yaratmıştır. İbadet ise; boyun eğme, itaat etme, emrin gereğini yerine getirme gibi manaları ifade eder. Müminlerin peygamber (a.s.)’in öğrettiği ve bize kadar tevatüren gelen şekliyle günde beş vakit namazı kılmaları kulluk görevidir. Hiçbir şey; iş, ticaret ve mazeret mümini namazdan alıkoyamaz. Rabbimize şükürler olsun ki hem Ramazan ayının bereketi, rahmeti hem de cuma günün feyzi. İki güzel gün bir araya gelmesiyle birlikte Müslüman gönüller bir daha güzel çarpıyor. Rabbimiz Cuma namazına özel ayet indirmiştir. Cuma günü Müminler için haftanın bayramıdır. Cuma günü cuma namazı için camilere akın eden vatandaşlar cumanın vaktini de merak ediyor. Peki cuma namazı saat kaçta? Cuma namazı saati kaç? İşte il il diyanet cuma namazı saati 15 Nisan 2021 Cuma.

İstanbul cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İstanbul’da cuma namazı saati 13:09

Ankara cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Ankara'da cuma namazı saati 12:54

İzmir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

İzmir’de cuma namazı saati 13:17

Bursa cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Bursa’da cuma namazı saati 13:08

Antalya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Antalya’da cuma namazı saati 13:07

Samsun cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Samsun’da cuma namazı saati 12:38

Mersin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mersin’de cuma namazı saati 12:51

Muğla cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Muğla’da cuma namazı saati 13:11

Mardin cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Mardin’de cuma namazı saati 12:22

Malatya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Malatya’da cuma namazı saati 12:31

Konya cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Konya’da cuma namazı saati 12:54

Diyarbakır cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Diyarbakır’da cuma namazı saati 12:24

Balıkesir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Balıkesir’de cuma namazı saati 13:14

Bolu cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Bolu'da cuma namazı saati 12:59

Eskişehir cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Eskişehir'de cuma namazı saati 13:04

Gaziantep cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Gaziantep'de cuma namazı saati 12:36

Van cuma namaz vakti ne zaman saat kaçta?

Van'da cuma namazı saati 12:12

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Cuma namazı nasıl kılınır?

Öncelikle "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının 2 rekat farzını kılmaya. Uydum hazır olan imama." diye niyet ederiz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek Tekbir getiririz ve namaza başlarız.

Tekbirden sonra elleri bağlarız ve sessizce Sübhaneke okuruz. Sübhaneke'den sonra bir şey okumayız ve imamı dinleriz.

-İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükuya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

-"Allahu Ekber" diyerek secdeden ayağa kalkarız ve ikinci rekata başlarız. Ayağa kalktıktan sonra ellerimizi bağlarız ve hiçbir şey okumadan imamı dinleriz. İmam sureleri bitirdikten sonra "Allahu Ekber" diyerek rükûya gideriz. Rüku'da 3 kere "Sübhane Rabbiye'l-Azim" der ve doğruluruz. Doğrulurken "Semi Allahu li-men hamideh", tam doğrulunca ise "Rabbena leke'l hamd" deriz. Daha sonra "Allahu Ekber" diyerek secdeye gideriz. Secdede 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'ala" deriz. "Allahu Ekber" diyerek dizlerimizin üzerinde otururuz. Tekrar "Allahu Ekber" dedikten sonra yine secdeye gideriz ve 3 kere "Sübhane rabbiyel-a 'la" deriz.

-Secdeden kalkarken "Allahu Ekber" diyerek Tahiyyata otururuz ve Ettehiyyatü, Allahumme Salli, Allahumme Barik ve Rabbena dualarını okuruz. Dualar bittikten sonra imamla birlikte önce yüzümüzü sağa çevirir "Es selamu aleyküm ve rahmet'ullah" der selam veririz. Aynı şekilde sola da selam verdikten sonra Cuma namazının farzı tamamlanmış olur.