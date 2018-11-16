Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? İstanbul Ankara İzmir il il cuma namaz saatleri (16 Kasım)

Her hafta cemaatle kılınacan cuma namazı için Müslümanlar camilere akın edecek. Müslamanların haftalık bayramı olan cuma namaz saati merak ediliyor. Başta İstanbul olmak üzere Ankara, İzmir, Konya, Bursa, Diyarbakır, Adana, Gaziantep’de yaşayan vatandaşlar 16 Kasım Cuma namazı bugün saat kaçta kılınacak? Sorusunun cevabını arıyor.

İstanbul cuma namaz saati

Cuma namazı ezan saati her il için farklılık göstermekte. İstanbul’da cuma namazı saat kaçta? Ümmeti Muhammed için büyük bir öneme sahip olan cuma günü vatandaşlar farz olan cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Rızkını temin etmek için çalışan İstanbullular İstanbul’da cuma namazı saatlerini merak ediyor. İstanbul’da cuma namazı vakti ve ezan saati kaçta olacak? Diyanet takvimine göre, İstanbul için cuma namaz saati 12:55’te okunacak.

Ankara cuma namazı kaçta okunuyor

Ankara’da cuma namazı saati kaçta olacak? Ankara’da 16 Kasım Cuma namaz vakti ne zaman soruna cevap arıyan Ankaralılar da, cuma ezan vaktini araştırıyor. Diyanet’in açıkladığı namaz saatlerine göre, Ankara cuma namazı saati diğer illerde olduğu gibi farklılık gösteriyor. Ankara cuma namaz saat kaçta diyanet namaz saatlerine göre, Ankara cuma namaz saati 12:39’da okunacak.

Cuma namazı saati İzmir

İzmir Cuma namazı saat kaçta?, İzmir cuma namazı saati bugün (16 Kasım Cuma) İzmirli vatandaşlar İzmir cuma namaz vaktinin ne zaman gireceğini merak ediyor. Onun için cuma namazını kılacak olan vatandaşlar, İzmir cuma namazı kaçta başlıyor? Sorusunun cevabını araştırıyor. İzmir cuma namazı saati diyanete göre, 13:02 ‘de okunacak.

Konya cuma namazı vakti

Konya cuma namazı saati saat kaçta? Hz. Mevlana’nın şehri olan Konya’da mübarek cuma gününün sevinci hakim. Evliyalar şehri Konya cuma namazı saat kaçta kılınacağı da merak eden vatandaşlar, cuma namazı hazırlıkları için 16 Kasım Konya cuma namazı kaçta okunuyor diye merak ediyor. Konya cuma namaz vakitleri için diyanetin açıkladığı Konya namaz saatlerine bakan Konyalılar, Konya cuma namazı kaçta okunuyor sorusunun cevabını Konya cuma namaz saati 12:41’de okunacak.

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Cuma namazı kaç rekattır?

Diyanet İşleri Bakanlığı merak edilen "Cuma namazı kaç rekattır?" sorusunun cevabını açıkladı. Yapılan açıklama şöyle: Cuma namazının farzı iki rekâttır. Bunun yanında farzdan önce dört rekât, farzdan sonra dört rekât olmak üzere sekiz rekât da sünneti vardır (Kâsânî, Bedâî’, I, 269).

İmam Ebû Yusuf’a ve İmam Muhammed’e göre ise farzdan sonra kılınacak sünnet bir selamla dört ve bir selamla iki rekât olmak üzere toplam altı rekâttır. Bu görüşün Hz. Ali’den rivayet edildiği nakledilmektedir (Kâsânî, Bedâî’, I, 285).

Cuma namazı ayeti

يَاأَيُّهَاالَّذِينَآمَنُواإِذَانُودِيلِلصَّلَاةِمِنيَوْمِالْجُمُعَةِفَاسْعَوْاإِلَىذِكْرِاللَّهِوَذَرُواالْبَيْعَذَلِكُمْخَيْرٌلَّكُمْإِنكُنتُمْتَعْلَمُونَ

Yâ eyyuhâllezîne âmenû izâ nûdiye lis salâti min yevmil cumuati fes’av ilâ zikrillâhi ve zerûl bey’a, zâlikum hayrun lekum in kuntum ta’lemûn(ta’lemûne).

Ey imân edenler! Cum'a günü namaza (ezan İle) çağrıldığında hemen Allah'ı anmaya (namaz kılıp hutbe dinlemeye) koşun; alım-satımı bırakın. Bu, eğer bilirseniz sizin için çok hayırlıdır.)

Cuma namazına ait hadisler

“Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir.” (Müslim, Cuma, 15) anlamındaki Peygamberimizin sözüne uyarak dua ve niyazda bulunurlar.

“Kim tembellik ederek üç Cuma namazını terk ederse Allah o kimsenin kalbini mühürler.”(Tirmizî, Cuma, 354) anlamındaki sözleriyle cuma namazını mazeretsiz kılmayanların akıbetini bildirmiş, Cuma namazının faziletini şöyle beyan etmiştir:

Cuma namazı şartları

Kendisine cuma namazı farz olan kimsenin cuma namazı kılabilmesi için şu şartların bulunması gerekir: Vakit: Cuma namazı, cuma günü öğle namazı vaktinde kılınır. (bk. Müslim, Cuma, 28-29) Öğle namazının vaktinden önce veya sonra kılınırsa cuma namazı geçerli olmaz. Cemaat: Cuma namazı cemaatle kılınır, tek başına kılınmaz. Cuma namazı kılabilmek için Ebu Yusuf'un içtihadına göre imam dahil üç cemaatin, Ebu Hanife ve Muhammed'in içtihatlarına göre imam hariç üç cemaatin bulunması şarttır. Bunlar yolcu veya hasta da olsalar bu şart yerine gelmiş sayılır.