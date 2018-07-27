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Cuma namazı bugün saat kaçta (27 Temmuz 2018) İl il öğlen ezanı saati

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar cuma namazı yani öğlen namazı saatini merak ediyor. Peki başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm illerde cuma vakti saat kaçta giriyor? Diyanet takvimine göre öğle ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar…

27 Temmuz 2018 Cuma 09:05
Cuma namazı bugün saat kaçta (27 Temmuz 2018) İl il öğlen ezanı saati

Müslümanlar için büyük öneme sahip cuma günü için milyonlarca Müslüman cuma namazını eda etmek için camilere akın edecek. Cuma namazını kılacak olan vatandaşlar cuma namazı yani öğlen namazı saatini merak ediyor. Peki başta İstanbul, Ankara ve İzmir olmak üzere tüm illerde cuma vakti saat kaçta giriyor? Diyanet takvimine göre öğle ezanı kaçta okunacak? İşte detaylar…

Cuma günleri Müslümanların en mübarek günlerin başında gelmekte. Zira Allah Cuma gününe ayrı bir önem vermiştir. Zira Allah Cuma gününe özel sure dahi indirmiştir. Rabbimiz Cuma saati vaktinde neler yapmamız gerektiğini şöyle buyurmuş “Ey iman edenler! Cuma günü namaz için çağrı yapıldığı zaman, hemen Allah'ın zikrine koşun ve alışverişi bırakın. Eğer bilirseniz bu, sizin için daha hayırlıdır. Namaz kılınınca artık yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın. Allah'ı çok zikredin ki (Durum böyle iken) onlar bir ticaret veya bir oyun eğlence gördükleri zaman hemen dağılıp ona koştular ve seni ayakta bıraktılar. De ki: "Allah'ın yanında bulunan, eğlence ve ticaretten daha hayırlıdır. Allah, rızık verenlerin en hayırlısıdır."

27 TEMMUZ CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA?

27 Temmuz Cuma namazı saat kaçta oldukça merak ediliyor. Cuma namazı, her hafta cemaatle kılınan önemli bir namazdır. Bu yüzden bu kıymetli ibadeti kaçırmamak için Cuma namazı saati öğrenmek isteniyor. Bugün, 27 Temmuz Cuma günü, Ankara'da 13:01, İstanbul'da 13:17, İzmir'de 13:24 olarak gözüküyor öğlen ezanı vakti. Bulunduğunuz il ve ilçeye göre cuma namazı saatini öğrenmek için listenin altındaki linke tıklayarak açılan diyanetin resmi sayfasından il ve ilçe seçimi yapmanız yeterli olacaktır.

İLLERİN CUMA NAMAZ SAATİ

Adana 12:51

Adıyaman 12:39

Afyon 13:10

Ağrı 12:20

Aksaray 12:56

Amasya 12:49

Antalya 13:10

Ardahan 12:22

Artvin 12:25

Aydın 13:21

Balıkesir 13:21

Bartın 13:03

Batman 12:28

Bayburt 12:32

Bilecik 13:13

Bingöl 12:31

Bitlis 12:24

Bolu 13:06

Burdur 13:11

Bursa 13:16

Çanakkale 13:27

Tüm illerin cuma namaz vakti için tıklayınız

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat ilk sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Cuma Namazının İki Rekat Farzı

1. Rekat

Müezzin Kamet yapar.

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının iki rekat farzını kılmaya. Uydum imama" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sessizce Subhaneke'yi okuruz.

Ayakta birşey okumadan imamı dinleriz. İmam Fatiha ve Kur'an'dan bir miktar ayet okur

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz. Hiç birşey okumadan imamın Fatiha ve Kuran'dan bir miktar okumasını dinleriz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye selam vererek namazı tamamlarız

Uyarı: Cuma Namazının farzı tek başına kılınamaz. Mutlaka İmama uymak ve İmamın arkasında cemaat olarak kılınmak zorundadır.

Cuma Namazının Dört Rekat Son Sünneti

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için Cuma Namazının dört rekat son sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Dört Rekat Zuhri ahir (Son öğle) Namazı

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için vaktine yetişip henüz kılamadığım zuhri ahir (son öğle) namazını kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu okuruz

3. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

4. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

Cuma Namazının İki Rekat Sünneti (Vaktin Sünneti)

1. Rekat

"Niyet ettim Allah rızası için iki rekat vaktin sünnetini kılmaya" diye niyet ederiz

"Allahu Ekber" diyerek İftitah Tekbiri alır ve namaza başlarız

Sübhaneke'yi okuruz

Euzü-besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

2. Rekat

Ayağa kalkarak Kıyama dururuz

Besmele çekeriz

Fatiha Sûresini okuruz

Kur'an'dan bir sure okuruz

Rüku'ya gideriz

Secde'ye gideriz. Doğruluruz, tekrar Secde'ye gideriz

Oturarak Ettahiyyatu ve Allâhumme salli, Allâhumme Bârik ve Rabbenâ dualarını okuruz

"Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" diye sağa ve sola selam vererek namazı tamamlarız

 

Haber Tarihi: 27 Temmuz 2018 Cuma 09:05
  1. Ardahan
  2. Bartın
  3. Batman
  4. Bayburt
  5. Aksaray
  6. İzmir
  7. İstanbul
  8. Çanakkale
  9. Bursa
  10. Burdur
  11. Bolu
  12. Bitlis
  13. Bingöl
  14. Bilecik
  15. Balıkesir
  16. Aydın
  17. Artvin
  18. Antalya
  19. Ankara
  20. Amasya
  21. Ağrı
  22. Afyon
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