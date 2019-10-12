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İran'dan büyük küstahlık! Cuma hutbelerinde Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldılar

Suriye'nin kuzeyinde terör koridorunu engellemek için düzenlenen Barış Pınarı Harekatı, İran’ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney’in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları tarafından hutbelerde hedef alındı.

12 Ekim 2019 Cumartesi 08:44
İran'dan büyük küstahlık! Cuma hutbelerinde Barış Pınarı Harekatı'nı hedef aldılar

Türkiye'nin terör örgütü YPG/PKK-PYD'ye karşı yürüttüğü Barış Pınarı Harekatı büyük bir kararlılıkla devam ederken, operasyondan rahatsız olan ülkelerin karalama kampanyaları da devam ediyor.

Yeni Şafak'ta yer alan habere göre, İran’ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney’in eyalet temsilcileri olan Cuma imamları, hutbelerinde Türkiye’nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatını yakışıksız ifadelerle eleştirdiler.

İran'da okunan Cuma hutbelerinden örnekler:

"Bağımsız bir devlete saldırı"

Ahmed Hatemi (Tahran)

Türkiye’nin bu girişimi bağımsız bir devlete saldırıdır. İran devletinin yaklaşımı saldırıların hemen durdurulması ve Türkiye’nin Suriye topraklarından bir an önce çekilmesidir.

Muhammedali Âli-Haşim (Tebriz)

Türkiye’den sağduyuyla Suriye’nin sınırlarına ve egemenliğine saygı duymasını istiyoruz.

"Osmanlı'yı ihya etme rüyası"

Resul Felahati (Reşt)

Türkler hala Osmanlı Devletini ihya etme rüyasında ancak Moğolvari saldırıların dönemi geçmiştir.

Muhammed Mehdi Hüseyni (Kerec)

Türkler Osmanlı İmparatorluğu rüyasıyla ABD zemininde oynamaktadır.

Muhammed Sağçıraği (Simnan)

Suriye kendi ülkelerini yeniden inşa etmekle uğraşırken Türkiye bu ülkeye saldırarak halkı rahatsız ediyor.

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Haber Tarihi: 12 Ekim 2019 Cumartesi 08:44
  1. İran’ın dini lideri Seyyid Ali Hamaney
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Cuma imamları
  4. Cuma hutbeleri
  5. Ahmed Hatemi
  6. Resul Felahati
  7. Osmanlı Devleti
  8. Muhammed Mehdi Hüseyni
  9. Muhammed Sağçıraği

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